Советы

Тайную опасность популярного фрукта раскрыл врач

Фрукты, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Российский врач, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал, кому нельзя есть бананы, сообщает Zakon.kz.

Тайную опасность популярнейшего фрукта специалист раскрыл 5 марта 2026 года в беседе с РИА Новости.

"Несмотря на богатый витаминный состав, бананы имеют ряд строгих противопоказаний. Некоторым категориям людей рекомендуют полностью исключить или значительно ограничить их потребление. Например, людям с заболеваниями почек, потому что бананы – рекордсмены по содержанию калия, который выводится почками", – сказал Андрей Тяжельников.

При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови), как подчеркнул врач, этот фрукт может усугубить состояние.

По его словам, также пациентам с сахарным диабетом нежелательно есть перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В таких плодах, как пояснил эксперт, крахмал полностью превратился в простые сахара, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

"Из-за большого количества растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут вызывать метеоризм, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому от этого фрукта лучше отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста. Осторожность следует соблюдать тем, кто пьет калийсберегающие диуретики (мочегонные) и ингибиторы АПФ (препараты от давления). Сочетание с бананами может привести к гиперкалиемии", – заявил Андрей Тяжельников.

По некоторым данным, как добавил врач, из-за способности сгущать кровь бананы не рекомендуют при варикозном расширении вен, тромбофлебите и после инфарктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:56
Признаки депрессии, о которых многие не догадываются

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказал, чем опасна острая азиатская лапша.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
