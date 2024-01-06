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Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

жд пути Фото: pixabay
Астрологи представили гороскоп на субботу, 6 января, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут вас ожидать в течение дня, читайте на Zakon.kz.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня у Овна есть все шансы оказаться на коне. Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Овну энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа предвещают Тельцу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть. Возможно, Тельцу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Тельца немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня в общении с людьми у Близнецов возможны любые крайности. Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Близнецов с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Близнецам стоит поискать в общении золотую середину.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня – отличный день, который подарит Раку заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Раку достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать сегодня Рака в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Льву посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя. Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Льву умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Лев одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня тяга Девы к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Девы может стать голод информационный. Со всеми, кто находится с ней рядом, Дева способна подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ней в спор: сегодня Дева может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк. Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Весы сегодня способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Весы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион способен демонстрировать две противоположные тенденции: либо изворотливость и настырность в достижении целей, либо фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать.". Есть вероятность того, что в каких-то делах Скорпион может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Скорпиону надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды предвещают Стрельцу хороший спокойный день, но только в том случае, если он проявит дипломатичную гибкость и не станет вступать в спор с окружающими. Возможно, какой-то человек не оправдает его ожиданий, или же события будут развиваться не так, как хотелось бы. Звезды гороскопа советуют Стрельцу поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Стрелец почувствует себя намного счастливее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня гороскоп Козерога благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений. Удача ждет его сегодня там, где Козерог может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Козерога к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Козерога сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа предвещают Водолею день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Водолей может сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Водолея сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы могут почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет их душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Рыб будет вершиться несправедливость, они готовы ринуться в бой, встав на защиту слабого. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что справедливость – это хорошо, но главное сегодня – не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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