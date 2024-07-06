Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 6 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня есть большая вероятность того, что Овен захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – сегодня идеи Овна об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Овна повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой, – сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня душа Тельца будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Телец такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Телец способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции. Телец настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют их душу или кошелек. В любых проектах, связанных с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Близнецам успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Близнецов сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня день, когда Рак может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Рак захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Раку особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Лев боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Лев поймет, что зашел не туда, – не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Дева будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у нее есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Дева может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Деве.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет их к тому, чтобы прислушаться к себе и переосмыслить свои дела и планы. Философски настроенные Весы сегодня могут смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Весам они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня залог успеха Скорпиона в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Скорпиону не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Скорпиону сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец может испытывать желание как следует подискутировать. Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Стрелец же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – сегодня желание Стрельца доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Стрельца: если его интеллектуальное превосходство признают, Стрелец будет полностью удовлетворен.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Козерог способен испытывать массу колебаний. Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Козерогу сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня у Водолея будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Водолей может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Водолею не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре. Звезды гороскопа наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит им выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Рыбам не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.