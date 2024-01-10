Новый год, новая жизнь: как начать выполнять обещания, которые дал себе сам

Когда настанет тот самый понедельник, как выработать способность достигать поставленных целей? Именно такие мысли зачастую возникают, когда не получается достичь желаемого. Среди распространенных: выучить английский язык, начать читать больше книг, похудеть, вести здоровый образ жизни и многое другое. Эксперты рекомендуют стартовать размеренно и делать все поэтапно, чтобы не выгореть вначале.





Как поставить цель и достичь ее

Определиться с ценностями. Мир быстро меняется, поэтому иногда некоторые цели становятся неактуальны сегодня. К тому же бывают случаи, когда они уже не имеют значения для человека. Поэтому сначала нужно определиться, что именно важно для вас сейчас, что в приоритете или чему вы хотите посвятить этот год. К примеру, изучение языков – это вопрос не времени, а усердия. Репетиторы рекомендуют точно понимать, для чего вы хотите его выучить – для карьеры и работы, больше путешествовать по миру и свободно разговаривать и др.





Будьте реалистом. Составьте список целей на год, основанных на ваших ценностях. Затем поделите их на маленькие подцели и поэтапно начинайте делать маленькие шаги. При этом проанализируйте свои возможности, время и энергию, насколько они реалистичны. Ведь человек – не робот, у него есть определенный человеческий ресурс. Если поставить нереалистичные цели, можно быстро разочароваться и начать винить себя, что не приведет к нужному результату.





Краткость и конкретика. При составлении плана будьте кратки и конкретны, что именно вы хотите достичь. Список повесьте на холодильник, чтобы он каждый день напоминал о том, что вы задумали в начале года. Разбейте свои цели на более важные и менее важные. Сосредоточьтесь на самых значимых для вас обещаниях и постепенно двигайтесь к их выполнению.





Приступите к действиям. Выполнение обещаний требует времени и усилий, поэтому будьте готовы к тому, что процесс может занять несколько недель, месяцев или даже лет. Нелишним будет не оттягивать начало, а записаться, например, в тренажерный зал сразу и договориться с другом. Чтобы дали обязательства перед друг другом и приступили к тренировкам. При этом, конечно, больше важна не внешняя мотивация, а внутренняя. Можно подпитываться извне, но важно иметь внутреннее желание и ответственность за свои цели.





Дисциплина. Это основа, что необходимо выполнить и развить, чтобы достичь поставленных целей.

Вот несколько советов, которые помогут ее поддерживать:





Установите четкие правила и регулярный график. Регулярность в действиях помогает приобрести привычку и развить дисциплину.

Сохраняйте фокус на приоритетных целях.

Будьте последовательны. Выработка регулярных привычек и последовательное выполнение заданий помогает развивать дисциплину.

Награда за результат. В соцсетях есть множество мотивационных роликов, но не всегда учитывается человеческий фактор. Любое достижение целей рекомендуется совершать с бережным отношением к себе, к своему здоровью и окружающим. Иногда режим "достигатор" может полностью сломать как ментальное здоровье, так и физическое.