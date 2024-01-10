Новый год, новая жизнь: как начать выполнять обещания, которые дал себе сам
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Новый год дает надежду начать выполнять давние обещания. Многие ставят перед собой цели на год. Однако можно расписать много планов, но как перейти к конкретным действиям? Zakon.kz предлагает разобраться, как и что поможет выполнить цели, которые вы поставили в новом году.
Когда настанет тот самый понедельник, как выработать способность достигать поставленных целей? Именно такие мысли зачастую возникают, когда не получается достичь желаемого. Среди распространенных: выучить английский язык, начать читать больше книг, похудеть, вести здоровый образ жизни и многое другое. Эксперты рекомендуют стартовать размеренно и делать все поэтапно, чтобы не выгореть вначале.
Как поставить цель и достичь ее
Определиться с ценностями. Мир быстро меняется, поэтому иногда некоторые цели становятся неактуальны сегодня. К тому же бывают случаи, когда они уже не имеют значения для человека. Поэтому сначала нужно определиться, что именно важно для вас сейчас, что в приоритете или чему вы хотите посвятить этот год. К примеру, изучение языков – это вопрос не времени, а усердия. Репетиторы рекомендуют точно понимать, для чего вы хотите его выучить – для карьеры и работы, больше путешествовать по миру и свободно разговаривать и др.
Будьте реалистом. Составьте список целей на год, основанных на ваших ценностях. Затем поделите их на маленькие подцели и поэтапно начинайте делать маленькие шаги. При этом проанализируйте свои возможности, время и энергию, насколько они реалистичны. Ведь человек – не робот, у него есть определенный человеческий ресурс. Если поставить нереалистичные цели, можно быстро разочароваться и начать винить себя, что не приведет к нужному результату.
Краткость и конкретика. При составлении плана будьте кратки и конкретны, что именно вы хотите достичь. Список повесьте на холодильник, чтобы он каждый день напоминал о том, что вы задумали в начале года. Разбейте свои цели на более важные и менее важные. Сосредоточьтесь на самых значимых для вас обещаниях и постепенно двигайтесь к их выполнению.
Приступите к действиям. Выполнение обещаний требует времени и усилий, поэтому будьте готовы к тому, что процесс может занять несколько недель, месяцев или даже лет. Нелишним будет не оттягивать начало, а записаться, например, в тренажерный зал сразу и договориться с другом. Чтобы дали обязательства перед друг другом и приступили к тренировкам. При этом, конечно, больше важна не внешняя мотивация, а внутренняя. Можно подпитываться извне, но важно иметь внутреннее желание и ответственность за свои цели.
Дисциплина. Это основа, что необходимо выполнить и развить, чтобы достичь поставленных целей.
Вот несколько советов, которые помогут ее поддерживать:
- Установите четкие правила и регулярный график. Регулярность в действиях помогает приобрести привычку и развить дисциплину.
- Сохраняйте фокус на приоритетных целях.
- Будьте последовательны. Выработка регулярных привычек и последовательное выполнение заданий помогает развивать дисциплину.
Награда за результат. В соцсетях есть множество мотивационных роликов, но не всегда учитывается человеческий фактор. Любое достижение целей рекомендуется совершать с бережным отношением к себе, к своему здоровью и окружающим. Иногда режим "достигатор" может полностью сломать как ментальное здоровье, так и физическое.
Вопрос, как достичь поставленной цели в жизни, всегда волновал людей, так как саморазвития требует природа человека. Здесь способность оставаться последовательным и целеустремленным позволит преодолеть препятствия и добиться успеха. Главное – упорно трудиться и верить в себя.
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