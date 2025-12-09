#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Шымбулак открыл сезон после рекордных 1,5 млн посетителей

горы, Шымбулак, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 14:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы стартовал зимний туристический сезон. Город продолжает укреплять статус круглогодичного туристического центра, и интерес к горным направлениям стабильно высок как летом, так и зимой, сообщает Zakon.kz.

Так, за январь-ноябрь 2025 года Иле-Алатауский национальный парк принял 901 тыс. человек, а курорт Шымбулак за период с января по октябрь посетили 1,1 млн туристов.

Только летом 2025 года Шымбулак принял свыше 450 тыс. гостей, что говорит о стабильном интересе к горному отдыху в течение всего года.

Главной точкой притяжения в зимний период традиционно является горнолыжный курорт Шымбулак, который 6 декабря официально открыл сезон.

Курорт считается одним из ведущих в Центральной Азии. В прошлом сезоне его посетили 1,5 млн человек, а международные издания включили его в топ-5 мировых горнолыжных направлений.

В новом сезоне Шымбулак расширяет туристические активности. На площадке Le Mont каждую субботу будут проходить дневные après-ski.

Для катания уже доступны трассы Талгар, Зелёная Поляна, Белый Мишка и Ак Барсик. Дополнительные склоны и ночные катания с Талгарского перевала начнут работу, как только установятся стабильные морозы.

За три квартала 2025 года город посетили 563 тыс. иностранных туристов, и к концу года ожидается увеличение их числа до 750 тыс. человек.

В этих условиях Шымбулак полностью готов к приему гостей и предлагает пять месяцев катания, насыщенную программу событий и комфортную инфраструктуру для отдыха в горах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Куда поехать зимой в Алматинской области: подборка живописных мест для отдыха
15:03, Сегодня
Куда поехать зимой в Алматинской области: подборка живописных мест для отдыха
В Алматы открыли семь высокогорных сезонных гидропостов
18:25, 15 июня 2023
В Алматы открыли семь высокогорных сезонных гидропостов
На "Медеу" открылся сезон массового катания
19:06, 02 ноября 2024
На "Медеу" открылся сезон массового катания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: