Шымбулак открыл сезон после рекордных 1,5 млн посетителей

В Алматы стартовал зимний туристический сезон. Город продолжает укреплять статус круглогодичного туристического центра, и интерес к горным направлениям стабильно высок как летом, так и зимой, сообщает Zakon.kz.

Так, за январь-ноябрь 2025 года Иле-Алатауский национальный парк принял 901 тыс. человек, а курорт Шымбулак за период с января по октябрь посетили 1,1 млн туристов.

Только летом 2025 года Шымбулак принял свыше 450 тыс. гостей, что говорит о стабильном интересе к горному отдыху в течение всего года.

Главной точкой притяжения в зимний период традиционно является горнолыжный курорт Шымбулак, который 6 декабря официально открыл сезон.

Курорт считается одним из ведущих в Центральной Азии. В прошлом сезоне его посетили 1,5 млн человек, а международные издания включили его в топ-5 мировых горнолыжных направлений.

В новом сезоне Шымбулак расширяет туристические активности. На площадке Le Mont каждую субботу будут проходить дневные après-ski.

Для катания уже доступны трассы Талгар, Зелёная Поляна, Белый Мишка и Ак Барсик. Дополнительные склоны и ночные катания с Талгарского перевала начнут работу, как только установятся стабильные морозы.

За три квартала 2025 года город посетили 563 тыс. иностранных туристов, и к концу года ожидается увеличение их числа до 750 тыс. человек.

В этих условиях Шымбулак полностью готов к приему гостей и предлагает пять месяцев катания, насыщенную программу событий и комфортную инфраструктуру для отдыха в горах.