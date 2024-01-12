Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете
Несколько простых советов от специалистов Комитета информбезопасности МЦРИАП РК, которые помогут казахстанцам защитить свои данные:
- Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
- Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
- Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
- Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
- Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
- Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.
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11 января 2024 года стало известно, что базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тыс. тенге и выше, в зависимости от количества контактов. Оказалось, что базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Отмечалось, что номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа.
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