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Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете

Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете Фото: unsplash
В Комитете информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК 12 января 2024 года заявили, что цифровая гигиена – это набор правил и рекомендаций, которые помогают сохранять безопасность в интернете, сообщает Zakon.kz.

Несколько простых советов от специалистов Комитета информбезопасности МЦРИАП РК, которые помогут казахстанцам защитить свои данные:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

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