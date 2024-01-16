Купание в проруби: как не совершить смертельную ошибку

18-19 января 2024 года в Казахстане пройдут крещенские купания. В городах уже определили места для купелей. Безопасность купающихся будут обеспечивать полиция, спасатели и скорая помощь, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, меры предосторожности соблюдают не все желающие окунуться в прорубь.

Доцент кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова Бауыржан Касенов дал ряд рекомендаций.

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Как считает специалист, в купаниях нередко участвует определенная категория населения, которую привлекает возможность получить эмоции от совершения экстремальных действий.

При этом о должной подготовке к процедуре многие даже не задумываются.

"Само по себе закаливание – это целый комплекс мероприятий. Как правило, это периодичные купания в холодной воде, постепенно уменьшая интервалы закаливания. Что касается крещенских купаний, то здесь люди зачастую получают удовольствие от того, что они способны совершить какие-то экстремальные действия: преодолеть свой страх, раздеться на холоде, нырнуть в ледяную воду, получить болевое ощущение. И потом выйти с ощущением подвига. Те же самые эмоции, когда человек идет в гору на пик: когда преодолел, получаешь эмоциональное удовлетворение". Бауыржан Касенов

Однако нередко "совершить подвиг" пытаются совершенно неподготовленные люди. А между тем, поход "с дивана в прорубь" может быть смертельно опасен.

Факторы риска:

переохлаждение;

резкий скачок артериального давления№

обострение хронических инфекций - тонзиллит, ангина, пневмония.

"Разумеется, так бывает не у всех. Но определенный процент случаев описан. Человек может нырнуть, у него произойдет резкое сокращение сосудов. Помимо этого, болевое раздражение идет – рецепторы холода связаны с болевым. Будет несколько видов стресса, может произойти рефлекторная остановка дыхания или остановка сердца. Если никто не заметит, человек может уйти в прорубь, под лед. Тогда уже сложнее будет спасать. Надо применять страховочные тросы - на случай резкой остановки сердца, чтобы человека вытащить", - сказал он. Бауыржан Касенов

В заключении Касенов призвал соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.

Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше трех человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.

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