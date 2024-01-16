Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Купание в проруби: как не совершить смертельную ошибку

Кому смертельно опасно купаться в проруби Фото: pxhere
18-19 января 2024 года в Казахстане пройдут крещенские купания. В городах уже определили места для купелей. Безопасность купающихся будут обеспечивать полиция, спасатели и скорая помощь, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, меры предосторожности соблюдают не все желающие окунуться в прорубь.

Доцент кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова Бауыржан Касенов дал ряд рекомендаций.

Материал по теме

В Алматы определили места и время крещенских купаний

Как считает специалист, в купаниях нередко участвует определенная категория населения, которую привлекает возможность получить эмоции от совершения экстремальных действий.

При этом о должной подготовке к процедуре многие даже не задумываются.

"Само по себе закаливание – это целый комплекс мероприятий. Как правило, это периодичные купания в холодной воде, постепенно уменьшая интервалы закаливания. Что касается крещенских купаний, то здесь люди зачастую получают удовольствие от того, что они способны совершить какие-то экстремальные действия: преодолеть свой страх, раздеться на холоде, нырнуть в ледяную воду, получить болевое ощущение. И потом выйти с ощущением подвига. Те же самые эмоции, когда человек идет в гору на пик: когда преодолел, получаешь эмоциональное удовлетворение".Бауыржан Касенов

Однако нередко "совершить подвиг" пытаются совершенно неподготовленные люди. А между тем, поход "с дивана в прорубь" может быть смертельно опасен.

Факторы риска:

  • переохлаждение;
  • резкий скачок артериального давления№
  • обострение хронических инфекций - тонзиллит, ангина, пневмония.
"Разумеется, так бывает не у всех. Но определенный процент случаев описан. Человек может нырнуть, у него произойдет резкое сокращение сосудов. Помимо этого, болевое раздражение идет – рецепторы холода связаны с болевым. Будет несколько видов стресса, может произойти рефлекторная остановка дыхания или остановка сердца. Если никто не заметит, человек может уйти в прорубь, под лед. Тогда уже сложнее будет спасать. Надо применять страховочные тросы - на случай резкой остановки сердца, чтобы человека вытащить", - сказал он.Бауыржан Касенов

В заключении Касенов призвал соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.

Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше трех человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.

Материал по теме

Ушли с головой: как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть

В 2023 году женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. Это произошло на глазах у ее семьи, в том числе детей.

Читайте также

Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
Секреты эффективного использования маленького пространства
Секреты эффективного использования маленького пространства
Стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой
Стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: