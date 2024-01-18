Врач назвал признаки дефицита железа

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что при дефиците железа у человека может возникнуть желание пробовать на вкус несъедобные предметы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Вечерней Москвой" он подчеркнул, что железодефицитная анемия не угрожает жизни, так как организм адаптируется к нехватке полезного вещества. Тем не менее, по словам врача, качество жизни при таком состоянии значительно падает: из-за постоянной нехватки кислорода человек плохо себя чувствует, ощущает упадок сил и истощение.

Также при нехватке железа нередко появляется одышка, кожный покров и слизистые становятся бледными, наблюдаются головокружения, потеря сознания и судороги, уточнил врач.

По словам специалиста, первым признаком нехватки полезного вещества часто является выпадение волос, еще многие пациенты сообщают о желании попробовать несъедобные предметы.

Терапевт также рассказал, что железодефицитная анемия может возникнуть при обильной кровопотере, но в большинстве случаев она развивается медленно на фоне неправильного питания или нарушений работы внутренних органов. Кондрахин отметил, что анемия не проходит сама по себе и устранить ее можно только с помощью лекарств. В редких случаях пациентам может понадобиться переливание крови, заключил врач.

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