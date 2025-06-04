Врач назвала необычный признак проблемы с щитовидной железой
Об этом gazeta.ru рассказала российский семейный врач Ульяна Махова. По словам специалиста, если человек регулярно просыпается значительно раньше обычного времени и не может снова заснуть, это может быть связано с гормональными нарушениями.
Особенно стоит насторожиться, если такое состояние сопровождается раздражительностью, усталостью, учащенным сердцебиением, тревожностью, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос, а также потерей веса и дрожью в теле.
Подобные симптомы могут быть признаками гипертиреоза – состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.
Махова подчеркивает, что важно различать естественные особенности организма и патологические изменения. Врач уточнила, что нарушение режима сна способно серьезно повлиять на качество жизни – ослабить концентрацию и иммунитет, а также повысить уровень стресса.
При подозрении на сбои в работе щитовидной железы эксперт советует не откладывать визит к эндокринологу.
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