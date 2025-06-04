#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.1
583.64
6.5
Советы

Врач назвала необычный признак проблемы с щитовидной железой

Сон, постель, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 08:45 Фото: pexels
Привычка просыпаться раньше будильника может показаться безобидной, однако в некоторых случаях она сигнализирует об избыточной выработке гормонов щитовидной железы, сообщает Zakon.kz.

Об этом gazeta.ru рассказала российский семейный врач Ульяна Махова. По словам специалиста, если человек регулярно просыпается значительно раньше обычного времени и не может снова заснуть, это может быть связано с гормональными нарушениями.

Особенно стоит насторожиться, если такое состояние сопровождается раздражительностью, усталостью, учащенным сердцебиением, тревожностью, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос, а также потерей веса и дрожью в теле.

Подобные симптомы могут быть признаками гипертиреоза – состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.

Махова подчеркивает, что важно различать естественные особенности организма и патологические изменения. Врач уточнила, что нарушение режима сна способно серьезно повлиять на качество жизни – ослабить концентрацию и иммунитет, а также повысить уровень стресса.

При подозрении на сбои в работе щитовидной железы эксперт советует не откладывать визит к эндокринологу.

Ранее были названы пять правил крепкого сна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: