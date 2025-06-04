Врач назвала необычный признак проблемы с щитовидной железой

Привычка просыпаться раньше будильника может показаться безобидной, однако в некоторых случаях она сигнализирует об избыточной выработке гормонов щитовидной железы, сообщает Zakon.kz.

Об этом gazeta.ru рассказала российский семейный врач Ульяна Махова. По словам специалиста, если человек регулярно просыпается значительно раньше обычного времени и не может снова заснуть, это может быть связано с гормональными нарушениями.

Особенно стоит насторожиться, если такое состояние сопровождается раздражительностью, усталостью, учащенным сердцебиением, тревожностью, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос, а также потерей веса и дрожью в теле.

Подобные симптомы могут быть признаками гипертиреоза – состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.

Махова подчеркивает, что важно различать естественные особенности организма и патологические изменения. Врач уточнила, что нарушение режима сна способно серьезно повлиять на качество жизни – ослабить концентрацию и иммунитет, а также повысить уровень стресса.

При подозрении на сбои в работе щитовидной железы эксперт советует не откладывать визит к эндокринологу.

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