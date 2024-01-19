Как правильно выбрать коньки

Катание на коньках – классическое развлечение для взрослых и детей не только в зимнее время года на уличных площадках, но и внутри спортивных комплексов.

Для кого-то коньки остаются способом расслабиться и сбросить стресс, у других появляется неподдельный интерес к соответствующим видами спорта, который в итоге приводит к громким победам и гордости.





Катание на коньках считается достаточно травмоопасным занятием, ведь можно случайно упасть или столкнуться с другим присутствующим на катке так, что запомнится надолго. Не менее важно и подобрать правильные коньки – подходящие по размеру, высоте голеностопа, ширине стопы. Только так любитель покататься будет чувствовать себя комфортно и уверенно, а главное – предотвратит всевозможные вывихи и проблемы с суставами.





На что обратить внимание при выборе

Главным критерием для выбора коньков является цель выхода на лед, опыт катания, развитость соответствующих навыков. Для выполнения несложных элементов фигурного катания подойдут одни модели, для профессионального хоккея – совершенно другие. Но в каждом отдельном случае остаются актуальными определенные параметры:

жесткость коньков;

устойчивость – зависит от наклона профиля лезвия;

размер.

При этом для взрослых коньки подбираются по одним принципам, а для детей – по другим.





Как определить размер

Есть несколько правил по примерке коньков, которые помогут определиться с наиболее комфортной моделью.





Потребуется:

подстелить в непосредственном месте примерки что-то мягкое, но устойчивое;

мерить на носки, в которых планируется посещение катка. При этом ткань не должна быть слишком толстой. Отличная альтернатива – плотные носки с термоэффектом;

при примерке засунуть ногу в ботинок и упереть пятку в задник, затягивая шнурки так, чтобы в области свода стопы фиксация была наиболее выражена, а в районе голени менее;

прислушаться к собственным ощущениям. Нога должна стоять устойчиво без движений пятки в стороны и болтания стопы. При этом пальцы ног не должны упираться в носок ботинка – только дотрагиваться до него.

Как выбирать коньки детям

Все модели коньков можно разделить на две большие категории: раздвижные и нераздвижные. В первом варианте целесообразно дать ребенку померить не менее 2–3 пар. При выборе размера коньков для ребенка во втором случае предпочтение отдают конькам с небольшим запасом до 1 см (размерная сетка может быть различной у разных производителей). Если разница будет больше, ребенку будет неудобно.





Также в этом случае возрастает риск получения случайной травмы, вывиха или натирания стопы. Коньки подбираются по нескольким параметрам:

материал ботинка;

торсионная жесткость;

материал подошвы;

качество лезвия.

Гнаться при этом за самой дорогой моделью вовсе не обязательно. Некоторые коньки имеют сменное лезвие, особую внутреннюю анатомию. Если ребенок впервые встает на коньки, то главным параметром при выборе модели остается удобство. Если ребенок посещает какую-то секцию, с каждым сезоном, в зависимости от достигнутого уровня профессионализма, требования к конькам будут только расти.





Как выбирать хоккейные коньки

Хоккейные коньки созданы с обязательным учетом их эксплуатации и особенностей спорта. В нем неизбежны падения на большой скорости, удары и столкновения, контакт с шайбой и постоянная нагрузка.





По сути, коньки, находящиеся во владении даже начинающего хоккеиста, похожи на коньки только внешним видом. Конструктивные особенности и материал изготовления принципиально отличаются от обычных фигурных моделей.





Различия следующие:

жесткость ботинка. Чем она выше, тем надежнее фиксируется голеностоп. Прочным должен быть даже язычок. Так сводится к минимуму риск получения всевозможных травм;

Чем она выше, тем надежнее фиксируется голеностоп. Прочным должен быть даже язычок. Так сводится к минимуму риск получения всевозможных травм; воздушная камера с подкачкой. Такая технология изначальна была изобретена для кроссовок. Она как бы обхватывает голеностопный сустав чуть выше косточки внутри ботинка, а при помощи специального миниатюрного насоса в камеру поступает воздух, за счет чего охват фиксируется намного надежнее;

Такая технология изначальна была изобретена для кроссовок. Она как бы обхватывает голеностопный сустав чуть выше косточки внутри ботинка, а при помощи специального миниатюрного насоса в камеру поступает воздух, за счет чего охват фиксируется намного надежнее; термическая формовка. При помощи специальной технологии во время нагрева материала изготовления обувь приобретает анатомическую форму. Такая особенность коньков спасает ногу от натирания и облегчает процесс адаптации к новой модели;

При помощи специальной технологии во время нагрева материала изготовления обувь приобретает анатомическую форму. Такая особенность коньков спасает ногу от натирания и облегчает процесс адаптации к новой модели; фиксатор шнуровки. Это специальная петля между подъемом ботинка и верхней частью шнуровки. Она позволяет фиксировать разные части шнуровки по-своему.

Производители профессиональных коньков делают все возможное, чтобы сделать носку более комфортной: облегчают вес ботинка, разрабатывают решения для разных анатомических особенностей, повышают защитные характеристики материала.





Как выбирать фигурные коньки

Фигурные коньки предназначены для того, чтобы держать баланс, делать повороты, прыжки и вращения разной сложности. При выборе спортивного инвентаря ориентируются на форму, материал и технологию изготовления. Фигурные коньки состоят из двух оснований – специальных ботинок и специальных лезвий.





Зубцы в передней части позволяют делать катание более интересным и разнообразным. Еще одна отличительная особенность фигурных коньков – наличие каблука. Именно он дает правильное распределение центра тяжести фигуриста.

Предпочтение в выборе материала изготовления отдают коже. Она отлично удерживает тепло, растягивается и принимает анатомически правильную форму. От особенностей подкладки зависит, насколько комфортной будет носка. Это своеобразная прослойка между ногой и ботинком, облегчающая раскатку. Материал подошвы – кожа или пластик. Преимущества первого варианта заключаются в том, что он гасит вибрацию, хорошо амортизирует и держит тепло. Одновременно с этим пластиковая подошва заметно более легкая.

Как выбирать коньки для начинающих

На начальных этапах обучения катания на коньках многие отдают предпочтение прокату спортивного инвентаря. Риски, что не понравится, не получится, придется тратиться, вполне оправданы.





Однако вещи б/у имеют и немало недостатков, о которых незаслуженно забывают:

гигиеничность – в любой спортивной обуви ноги потеют, а подкладки вообще могут не стирать (это повышает риск заражения грибком стопы);

обязательные полиэтиленовые бахилы – отсутствие вентиляции во время катания;

ограниченный размерный ряд и выбор коньков;

поношенный инвентарь уже успел растянуться, что обуславливает отсутствие должной фиксации ноги.

Таким образом, даже незначительная стоимость проката при учете количества походов на ледовую арену может превзойти цену нового профессионального снаряжения. Если учесть, что для любителя, не собирающегося связывать свою жизнь со спортом (хоккеем или фигурным катанием), наиважнейшими показателями являются комфорт и тепло, то стоит обратить внимание на следующие конструктивные особенности:

синтетическая ткань внутри;

ослабленная фиксация;

менее острая заточка лезвия.

Механизм застежки может быть любым, но рекомендуется остановиться на классической шнуровке: ее легче отрегулировать и заменить при необходимости.





Важность выбора спортивного инвентаря при катании на коньках многие незаслуженно недооценивают. Ответственный подход к подбору обуви не только обеспечит комфорт при носке, но и минимизирует вероятность травм.