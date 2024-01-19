Топ-5 домашних развлечений для компании

Чтобы дружеские встречи не превратились в скучные посиделки, а компания не сидела за телефонами, можно разбавить времяпровождение веселыми играми, при этом максимально подключая воображение.

Zakon.kz собрал топ-5 идей для развлечений, которые помогут интересно провести время с друзьями и улучшить общение в холодные дни.

Крокодил

Одна из самых популярных и простых игр, которая не требует никаких атрибутов, – это "Крокодил". Игра заключается в отгадывании слова или словосочетания без звука. Сначала компания делится на две команды. Каждой команде по очереди выдается слово, которое игрок должен объяснить без слов, используя жесты, мимику и движения. Запрещено произносить слова и подсказывать буквы. На отгадывание дается минута, при этом время зависит от сложности словосочетания. Слово отгадывает команда, чей игрок показывает. Для интереса можно усложнить словосочетание. Эта игра отлично подходит для большой компании.

Контакт

По правилам компания назначает ведущего, который загадывает слово. Оно должно быть нарицательным существительным в единственном числе именительного падежа. Далее ведущий дает наводку – первую букву загаданного слова. Затем у игроков есть возможность открывать буквы слова. Игроки задают наводящие вопросы, и если участники отгадывают сразу, говорят "есть контакт", считают до 10 и одновременно называют. Если участники угадали, ведущий должен открыть следующую букву. Например, участник спрашивает: "Что больше всего едят под Новый год?". При этом ведущий должен раньше участников сказать: "нет, это не мандарин", тогда он не открывает букву. Тот игрок, который отгадал больше всего букв, становится ведущим.

Веселые игры для компании за столом

Кто я?

Для игры понадобятся стикеры, на которых пишут имена звезд, артистов, героев, певцов или сказочных героев. Затем ведущий прикрепляет каждому участнику на лоб, кто он, при этом никто не должен заметить, что написано на стикерах. После чего участники по кругу задают наводящие вопросы. Цель игры – узнать, кем он является.

Элис

Для этой игры нужно скачать приложение "Alias". Она развивает способность объяснять и угадывать слова. Игроки делятся на пары или команды. К примеру, если друзья поделились по парам, они садятся напротив друг друга. Игра похожа на "Крокодила", но здесь в приложении есть определенные условия, как можно показывать загаданное слово. За каждое отгаданное слово пара получает балл. "Алиас" отличается тем, что задача объясняющего игрока состоит в том, чтобы использовать креативные способы объяснения слова без его прямого называния. Это отличная игра для веселого времяпрепровождения в больших группах.

Контрабандисты

Компания делится на контрабандистов и таможенников. "Контрабандисты" – это игроки, которые пытаются провезти запрещенные товары через границу. А таможенники должны отгадать, кто является контрабандистами. Во время игры каждому участнику дается по книге, а контрабандистам кладут в книгу фантик. Затем таможенники задают наводящие вопросы: с какой целью отправляются путники, что перевозят, на какой период едут и др.? Таможенники по ответам должны определить, кто является контрабандистом.