Кардиологи заговорили о новом чудодейственном свойстве оливкового масла

Исследователи из Американской кардиологической ассоциации (AHA) выяснили, что оливковое масло защищает от сердечных приступов, сообщает Zakon.kz

По информации Росбалт оказывается оливковое масло благодаря полезным жирам положительно влияет на уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или так называемого "хорошего" холестерина.

У людей, употребляющих оливковое масло, ЛПВП лучше борются с воспалением, чем у других, а это снижает риск сердечных приступов или других опасных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили эксперты. Они призывают добавить этот продукт в рацион, но обязательно проконсультироваться с врачами.

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