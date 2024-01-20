Эндокринолог назвала топ-5 продуктов, которые нужно есть зимой
В ее топ-5 вошли: квашеная капуста, корнеплоды, гранаты, тыква и цитрусовые.
Так, Янг советует россиянам налегать зимой на содержащую большое количество витамина С квашеную капусту. "Эффективна для улучшения желчеоттока и усвоения железа, а также увеличивает количество полезных бактерий и снижает число "плохих", - написала специалист в своем Telegram-канале.
Далее она советует употреблять сезонные корнеплоды в печёном/варёном/тушёном виде: корень петрушки, сельдерея, свекла, репа, морковь, брюква. Корнеплоды - это овощи, у которых в пищу употребляются сочные разросшиеся корни. Их отличает недорогая стоимость и возможность более длительного хранения в свежем виде.
"Корнеплоды помогают нам получить порцию хороших углеводов, тем самым обеспечив стабильный спокойный ночной сон. А богатый витаминный и минеральный состав позволяет восполнить дефициты и сделать питание оздоровительным".
Гранаты. Содержат эллаговую кислоту – антиоксидант. Она помогает омолаживать организм, замедляя реакции окисления и препятствуя накоплению свободных радикалов. Защищает клетки от влияния канцерогенов. Улучшает кровоток, повышает иммунитет, снимает усталость, восстанавливает физическую активность, улучшает память.
Тыква. Источник бета-каротина и клетчатки. Улучшает перистальтику кишечника и помогает выводить лишнюю жидкость.
Цитрусовые. Повышают кислотность желудочного сока, поэтому улучшают пищеварение. Укрепляют иммунитет. Уменьшают отёчность.
Врач также рассказала каких продуктов лучше избегать в холодное время года
- с пустыми калориями: чипсы, пончики, газировку, соусы, полуфабрикаты
- с высоким гликемическим индексом: пшено, каши быстрого приготовления, белый хлеб, булочки, мед, "пластиковые" овощи и фрукты
- обилия свежей клетчатки, особенно людям со склонностью к вздутию.
Ранее врачи советовали при простуде не есть свежие овощи и фрукты.