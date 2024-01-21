Медики объяснили, почему прогулки на свежем воздухе делают нас счастливее

В "Роспотребнадзоре" напомнили о важности прогулок на свежем воздухе в любое время года, сообщает Zakon.kz

Специалисты заявили, что свежий воздух всегда будет приносить нам огромную пользу и сделает нас более счастливыми и здоровыми людьми. Поэтому нужно стремиться проводить больше времени на улице, наслаждаться природой и поддерживать свое здоровье.

Как отметили эксперты, современный образ жизни, связанный с деятельностью в закрытых помещениях, имеет негативное воздействие на наше здоровье из-за недостатка света, сидячего образа жизни и излучения от компьютеров.

Роспотребнадзор напоминает, что прогулки на свежем воздухе и физическая активность на природе являются неотъемлемой частью здорового образа жизни, а также способствуют:

Улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Увеличивается приток кислорода к клеткам, что положительно влияет на работу всех систем нашего организма. Благодаря этому снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертония, инфаркт миокарда и инсульт.

Укреплению опорно-двигательного аппарата. Пешие прогулки, бег, велосипедные поездки и другие виды активностей на открытом воздухе способствуют развитию мышц и костей, улучшению координации движений и равновесия, а также укреплению суставов. Это особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни и страдающих от ожирения.

Улучшению настроения, снятию усталости, повышению уровня энергии, улучшению концентрации внимания и памяти.

Улучшению сна. Занятия физическими упражнениями на открытом воздухе помогают регулировать циркадные ритмы организма, что позволяет лучше засыпать и спать крепче.

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