Зимние игры на свежем воздухе

Зима – излюбленное время года у многих людей, независимо от их возраста. Это не только эстетично красивая и живописная пора, но и отличные условия для всевозможных забав на свежем воздухе.

Умеренная активность пойдет на пользу и детям, и взрослым – причем как в физическом, так и эмоциональном плане. Даже самый брутальный мужчина 40+ лет оценит ощущения, которые возникают во время зимних забав и игр на свежем воздухе. К тому же такой досуг помогает абстрагироваться от рутинных проблем, рабочих вопросов и каждодневной суеты.

Подвижные игры

Классические развлечения с обязательным участием снега никогда не выйдут из моды и не перестанут быть такими интересными и захватывающими. Это игры, которые можно организовать в любом удобном месте: на заднем дворе дома, в поле, парке, во время отдыха на природе и других локациях.

Лепка снежных фигур

В этом развлечении достаточно желания, вдохновения и фантазии. Единственное условие – должен выпасть рыхлый и липкий снег. Совсем необязательно ограничиваться классическим снеговиком или снежной бабой. Можно проявить фантазию и создать что-то по-настоящему уникальное, задействовав в работе не только ветки, морковку и ведро, но и даже краски, всевозможные елочные украшения, старую одежду и любой другой реквизит, который поможет воплотить в жизнь задуманный образ. К тому же лепку снежных фигур можно превратить в веселую и заводную игру: например, кто за ограниченное количество времени скатает самый большой ком (каждый сам за себя или работа в команде).

Постройка снежной или заливка ледяной горки

Это одна из самых простых зимних игр на свежем воздухе. Достаточно нагрести достаточно снега и утрамбовать его – можно оставить так или залить поверхность для скатывания сверху водой.

Царь горы

Это излюбленное всеми с детства развлечение. Для организации этой игры нужно найти высокий сугроб из плотного снега (или создать его самостоятельно). Высота при этом не имеет особого значения, если только не ориентироваться на возраст и число играющих. Один из участников поднимается на самый верх и "завоевывает" территорию. Задача других игроков – постараться любыми способами поменяться с ним местами. Так как всевозможные падения и неконтролируемые, неосторожные скатывания неизбежны, стоит заранее позаботиться о безопасности: под постройкой должно быть достаточно мягкого снега. Естественно, горка не должна находиться рядом с другими объектами, автомобилями, заборами и всевозможными поверхностями, о которые можно повредиться.

Детские игры

Кто бы что ни говорил, но подобные развлечения можно уверенно считать национальной традицией. Обилие снега и крепкий мороз никогда не были убедительным препятствием для времяпровождения на улице вплоть до самой темноты. Многие игры были придуманы еще в давние времена. Некоторые из них дошли до сегодняшних дней в неизменном виде, другие успешно адаптировали под современные реалии.

Игра в снежки

Метание снежных комочков – старинная русская игра. Можно кидать снежки, стараясь поразить определенную цель, чтобы случайно не травмировать друг друга, однако многие предпочитают веселой компанией носиться по улице, играя против друг друга, даже в составе полноценных команд. Если снега выпадает мало, можно сделать снежки, скатав из обычной бумаги и обклеив скотчем для утяжеления веса.

Хороводные игры

Классический хоровод был популярен в давние времена. Сейчас можно устроить более подвижную игру. Дети встают в круг и берутся за руки, оставляя одного из участников в центре. Далее начинается движение по кругу и хороводная считалочка. Когда она заканчивается, дети разбегаются врассыпную. Задача того, кто стоял в центре, – догнать одного и как бы "заморозить". Но можно придумать и такие правила, которые бы подразумевали возможность помочь выбывшему из игры.

Снежный ангел

Очень простое, но от того не менее интересное развлечение. Надо улечься в чистый и свежий сугроб и двигать руками по направлению вверх-вниз, не отрывая их от снега. Затем осторожно встать – и можно смело любоваться получившейся фигурой, так правдоподобно похожей на ангела. Фантазия подскажет, как создать и другие образы.

Дети чуть ли не каждый день придумывают новые правила для игр. Практически в каждом отдельном дворе есть свои игры. Детская фантазия иногда буквально не знает границ. Главное – создать подходящее пространство для обеспечения безопасности.

Семейные игры

Хоть взрослые с не меньшим удовольствием резвятся на улице, игры требуют более сложных правил, но при этом остающихся понятным детям. В зимние игры на свежем воздухе могут играть не только взрослые, забавы подходят для всей семьи.

Захват крепости

Сначала совместными усилиями нужно построить крепость с высотой стен в 1–2 метра, а игроков поделить на 2 команды: захватчики и жильцы. Задача каждого заключается в том, чтобы попасть снежком в соперника, который после этого выбывает из игры.

Следопыт

Вся семья отправляется на прогулку и, замечая на снегу следы разных зверей, пытается угадать их (для этой игры как нельзя лучше подойдет лес). Не исключено, что много нового и интересного узнают не только дети, но и взрослые (также может удастся со стороны понаблюдать за поведением животных в естественной среде обитания).

Немой строй

Ведущий подходит к каждому участнику игры сзади и хлопает его ладошкой по спине произвольное количество раз. По сигналу все должны выстроиться в ряд в соответствии со своим порядковым номером. Зимнее время, несмотря на холод и гололед – отличный повод провести досуг на улице, а не дома перед телевизором. Такие развлечения отлично заряжают позитивом и бодростью. Физическая активность – вообще верный способ поддерживать свое эмоциональное состояние в тонусе. К тому же игры на свежем воздухе сближают участников куда лучше, чем то же сидение за праздничным столом и поедание салатов