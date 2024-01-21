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Эндокринолог рассказала, что случится, если долго не спать

Эндокринолог рассказала, что случится, если долго не спать Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о недосыпах и назвала оптимальную продолжительность отдыха, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, мозгу как компьютеру, "чтобы не перегрузиться, нужно регулярно откатывать систему к оптимальному вычислительному состоянию". Специалист в своих выводах сослалась на исследование американских ученых об истинных причинах сна. "И это радикально отличается от предположения, что сон восполняет некие химические вещества в организме", – отметила Павлова в Telegram, добавив, что без сна мозг переполнится и перестанет нормально функционировать.

В такой ситуации у человека страдает психика, иммунитет, здоровье волос и кожи. Также отсутствие сна чревато риском развития хронических заболеваний. Эндокринолог предупредила, что даже небольшой, но постоянный недосып может закончиться печальными последствиями.

В связи с этим Павлова посоветовала стараться спать по 7-8 часов в сутки и ложиться не позднее 22:30. "Если вам кажется, что это рановато, попробуйте перестать спать до обеда (даже в выходные) и откажитесь от гаджетов за час до сна. Уверена, заметите изменения в лучшую сторону", – написала доктор Павлова.

Ранее мы писали о том, как заснуть после пробуждения ночью.

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