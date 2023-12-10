Как заснуть после пробуждения ночью

Доктор Бицюань Луо из Сан-Франциско поделилась некоторыми причинами и средствами пробуждения ночью, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Foxnews она отметила, что причинами нарушения сна в основном являются стресс, тревога, дискомфорт или боль, а также внешние раздражители, такие как шум, движение, или слишком горячая или холодная температура. Сонные расстройства, такие как апноэ сна или синдром беспокойных ног, также могут привести к пробуждению в течение ночи.

"Нарушение естественного цикла сна и бодрствования также может привести к фрагментированному сну", – сказала Луо.

По ее словам, когда человек просыпаетесь посреди ночи, лучше всего оставаться в постели, попытаться расслабиться и посмотреть, выйдет ли опять заснуть снова. Врач предложила попробовать также такие методики, как постепенное расслабление, дыхательные упражнения. Если все же не вышло заснуть снова через 10 или 15 минут, отмечает доктор, значит нужно встать с постели. Затем она рекомендует найти тихое и удобное место дома, почитать книгу или заняться успокаивающей деятельностью.

Не советует эксперт во время пробуждения проверять время. Когда человек это делает, то телефон может помешать заснуть и расслабиться, считает доктор.

Пробуждение посреди ночи также может быть результатом того, что внутренние часы организма не совпадают с графиком сна, отмечается в публикации.

"Наши сонные циклы регулируются двумя ключевыми факторами – рано ночью это накопление сонного давления, потребность нашего организма в отдыхе, которая помогает нам заснуть и оставаться спящими", – сказала эксперт.

Также специалист посоветовала просыпаться каждый день в одно и то же время, впускать в комнату свет в одинаковые период, изменить время приема пищи. Также с этой же целью можно добавить мелатонин, умеренно употреблять утром кофе и заниматься в течение дня физической активностью.

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