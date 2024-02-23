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Астрологи рассказали, кого захлестнет водоворот событий в начале весны

Астрологи рассказали, кого захлестнет водоворот событий в начале весны Фото: pixabay
Российская астролог Василиса Володина рассказала, для представителей каких знаков зодиака откроется коридор возможностей. Речь идет о Тельцах, Девах и Весах, сообщает Zakon.kz.

Тельцам астролог посоветовала сосредоточиться на финансовых вопросах и подготовить "подушку безопасности", поскольку начало весны может принести непредвиденные расходы. Также необходимо уделить внимание своему физическому здоровью и контролировать эмоции – тогда представители знака смогут по полной использовать предоставленные звездами шансы на успех.

Девам важно проанализировать свое окружение и определить, действительно ли эти люди разделяют их устремления и ценности, не скрывают ли за красивыми разговорами неприязнь и желание затормозить продвижению вперед. Весна подарит представителям знака новых знакомых, которые сыграют в их жизни важную роль и будут помогать достижению целей.

Весам нужно потратить время на то, чтобы добиться баланса личного и общественного. Уже совсем скоро у представителей знака появится возможность серьезно продвинуться в карьере. Важно, чтобы у Весов хватило на это сил и энергии. В то же время не стоит обижать близких невниманием. Важно научиться находить компромиссы – от этого выиграют и карьера, и личная жизнь.

Ранее астрологи предсказали неожиданные финансовые поступления Близнецам, Водолеям и Стрельцам.

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