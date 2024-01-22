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Законодательство РК

Как отправить жалобу в Комитет по защите прав потребителей

Как отправить жалобу в Комитет по защите прав потребителей Фото: pxhere
Жалобы казахстанцев принимаются через систему e-tutynushy.kz, сообщает Zakon.kz.

На сайте каждый потребитель может сообщить о своих нарушенных правах с помощью мобильного телефона или компьютера.

"Потребитель, прежде чем обращаться в уполномоченный орган, должен попытаться решить вопрос напрямую с субъектом бизнеса. Если субъект бизнеса не ответит на претензию в течение 10 дней, потребитель обращается в адрес государственного органа, к компетенции которого относится вопрос спора",  – рассказали в Комитете по защите прав потребителей.

В случае направления жалобы субъекту досудебного урегулирования спора, основной предмет рассмотрения спора станет – восстановление нарушенных прав и возмещении ущерба. В случае направлении жалобы в государственный орган, при подтверждении фактов нарушений требований законодательства основным предметом ее рассмотрения станет – привлечение предпринимателя к административной ответственности.

Как разместить жалобу?

Для этого потребителю, находясь в торговой точке (на месте оказания услуги, выполнения работы), необходимо на главной странице www.e-tutynushy.kz выбрать организацию для подачи обращения, перейти на "отправить обращение", затем заполнить форму. Основное условие для подачи обращений – это, наличие документов, подтверждающих возникновение потребительского спора с юридическим лицом.

И еще, потребителю необходимо зарегистрироваться, указав ФИО, ИИН, электронный адрес и телефон для обратной связи.

А как предпринимателю увидеть эту жалобу?

Для этого предприниматель должен зарегистрироваться в e-tutynushy, что позволит ему:

  • получать жалобы от потребителей напрямую;
  • своевременно урегулировать спор на первом этапе, разрешив его мирным путем "здесь и сейчас", без участия внешних сторон, что гораздо выгоднее и предпринимателю, и потребителю;
  • повысить юридическую грамотность и качество обслуживания потребителей.

В результате предприниматель сможет в течение 10 дней самостоятельно решить проблему, удовлетворить законные требования потребителя. Если этого не произойдет, к процессу будут автоматически подключаться государственные органы. А это уже повлечет, в числе прочего, штрафные санкции для бизнеса. В связи с чем призываю предпринимателей зарегистрироваться на данной платформе.

Как подать обращение через Единую информационную систему приема жалоб по защите прав потребителей:

  • Вам необходимо пройти по ссылке
  • Далее авторизироваться на сайте;
  • Нажать на кнопку – Авторизация для Потребителей (если вы потребитель);
  • Ввести свой номер мобильного телефона;
  • На указанный номер должен прийти код;
  • Ввести код из СМС. Вы авторизированы в системе;
  • Далее нажать на кнопку – Подать обращение.
  • Выбрать инстанцию, к которой вы хотите обратиться. После чего заполнить форму и подать свое обращение;

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