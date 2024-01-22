Как отправить жалобу в Комитет по защите прав потребителей
На сайте каждый потребитель может сообщить о своих нарушенных правах с помощью мобильного телефона или компьютера.
"Потребитель, прежде чем обращаться в уполномоченный орган, должен попытаться решить вопрос напрямую с субъектом бизнеса. Если субъект бизнеса не ответит на претензию в течение 10 дней, потребитель обращается в адрес государственного органа, к компетенции которого относится вопрос спора", – рассказали в Комитете по защите прав потребителей.
В случае направления жалобы субъекту досудебного урегулирования спора, основной предмет рассмотрения спора станет – восстановление нарушенных прав и возмещении ущерба. В случае направлении жалобы в государственный орган, при подтверждении фактов нарушений требований законодательства основным предметом ее рассмотрения станет – привлечение предпринимателя к административной ответственности.
Как разместить жалобу?
Для этого потребителю, находясь в торговой точке (на месте оказания услуги, выполнения работы), необходимо на главной странице www.e-tutynushy.kz выбрать организацию для подачи обращения, перейти на "отправить обращение", затем заполнить форму. Основное условие для подачи обращений – это, наличие документов, подтверждающих возникновение потребительского спора с юридическим лицом.
И еще, потребителю необходимо зарегистрироваться, указав ФИО, ИИН, электронный адрес и телефон для обратной связи.
А как предпринимателю увидеть эту жалобу?
Для этого предприниматель должен зарегистрироваться в e-tutynushy, что позволит ему:
- получать жалобы от потребителей напрямую;
- своевременно урегулировать спор на первом этапе, разрешив его мирным путем "здесь и сейчас", без участия внешних сторон, что гораздо выгоднее и предпринимателю, и потребителю;
- повысить юридическую грамотность и качество обслуживания потребителей.
В результате предприниматель сможет в течение 10 дней самостоятельно решить проблему, удовлетворить законные требования потребителя. Если этого не произойдет, к процессу будут автоматически подключаться государственные органы. А это уже повлечет, в числе прочего, штрафные санкции для бизнеса. В связи с чем призываю предпринимателей зарегистрироваться на данной платформе.
Как подать обращение через Единую информационную систему приема жалоб по защите прав потребителей:
- Вам необходимо пройти по ссылке;
- Далее авторизироваться на сайте;
- Нажать на кнопку – Авторизация для Потребителей (если вы потребитель);
- Ввести свой номер мобильного телефона;
- На указанный номер должен прийти код;
- Ввести код из СМС. Вы авторизированы в системе;
- Далее нажать на кнопку – Подать обращение.
- Выбрать инстанцию, к которой вы хотите обратиться. После чего заполнить форму и подать свое обращение;
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