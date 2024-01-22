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Три привычки для долголетия

Три привычки для долголетия Фото: pixabay
Продлить молодость, почувствовать прилив энергии и улучшить самочувствие помогут три простые привычки, которые стоит ввести в жизнь, показали исследования ученых, сообщает Zakon.kz.

Полезные привычки для здоровья могут не только избавить вас от недугов, но и продлить жизнь. Так, эксперты рекомендуют обратить внимание всего на три аспекта, соблюдая которые вы мгновенно почувствуете себя лучше, моложе и энергичнее. Но главное то, что предложенные медицинские лайфхаки имеют накопительный эффект, пишет Bazaar.

Солнечный свет в натуральном и искусственном виде

После пробуждения врачи советуют нежиться в лучах солнца еще 20 минут. Этот ритуал помогает организму деликатно запускать работу внутренних органов, а также стимулирует выработку мелатонина – гормона сна для последующей ночи. Но что делать тем, у кого за окном преобладает пасмурная погода?

Эксперты в таком случае советуют присмотреться к очкам с искусственным солнечным светом. Гаджет излучает синий оттенок, который действует на организм так же, как и небесное тело.

Контрастные ощущения

Ледяные ванны вперемешку с горячим душем бодрят лучше любого кофе. Но помимо повышения уровня энергии в организме нормализуется кровообращение, а также налаживается выработка гормона дофамина, ответственного за удовольствие. Правда, такую процедуру лучше начать практиковать с менее шокирующих температур.

Сон и отдых в одиночестве

Пожалуй, самый важный пункт, который не терпит сбоев. Ведь если другие привычки для здоровья носят рекомендательный характер, то сон и качественный отдых – обязательный.

Исследование показало, что люди, которые ежедневно высвобождают время для размышлений наедине с собой или медитаций, меньше подвержены эмоциональным срывам. Также эта привычка помогает им легко засыпать ночью и весьма бодро вставать по утрам.

Ранее врач-хирург Алексей Безрукавый предупредил, что жареные и жирные продукты могут спровоцировать развитие варикоза.

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