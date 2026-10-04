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Советы

Как ухаживать за кожей осенью: советы дерматолога

человек, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 14:41 Фото: magnific
Осенью уход за кожей может потребовать корректировки из-за похолодания, ветра и сухого воздуха в помещениях. Дерматолог рассказала, на что стоит обратить внимание в этот период, сообщает Zakon.kz.

После лета кожа может стать более сухой и чувствительной из-за воздействия ультрафиолета, а осенью на ее состояние дополнительно влияют холод, ветер, перепады температуры и сухой воздух в помещениях. Дерматолог Елизавета Шухман рассказала "Ленте.ру", на что стоит обратить внимание при уходе за кожей в этот период.

По словам врача, после активного солнца кожа может быть обезвоженной, а ее защитный барьер – ослабленным. На это могут указывать сухость, шелушение, чувство стянутости и раздражение. Поэтому одной из основных задач осеннего ухода Шухман назвала увлажнение.

Специалист советует обратить внимание на средства с глицерином, гиалуроновой кислотой и мочевиной, а для восстановления защитного барьера – с церамидами, скваланом и липидами. При сухой коже крем можно наносить дважды в день после мягкого очищения.

При этом дерматолог не рекомендует сразу после лета переходить к агрессивным процедурам. Если кожа шелушится, краснеет или стала реагировать на привычную косметику, сначала стоит восстановить ее состояние, а ретиноиды и кислоты вводить постепенно. Одновременно использовать несколько потенциально раздражающих средств врач не советует.

Солнцезащитный крем, по словам Шухман, остается актуальным и осенью, особенно при склонности к пигментации или использовании активных компонентов. Врач рекомендует средства широкого спектра с SPF 30 и выше.

Очищение кожи также должно быть мягким – без агрессивных ПАВ и горячей воды. Сильная стянутость после умывания может быть признаком того, что средство не подходит. Выраженное покраснение, зуд, отек, трещины, высыпания или стойкая сухость, которая не проходит при регулярном уходе, специалист назвала поводом обратиться к дерматологу.

Шухман также отметила, что специально пить больше воды ради улучшения состояния кожи не требуется, если человек и так получает достаточно жидкости. В таком случае большее значение имеет наружное увлажнение.

Ранее косметолог назвала 7 процедур, которые не стала бы делать себе.

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Айсулу Омарова
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