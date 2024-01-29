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Почему в зрелом возрасте тяжелее похудеть

советы, врач Фото: pixabay
Эндокринолог и диетолог Елена Островская рассказала о проблемах с похудением в зрелом возрасте, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" она отметила, что, чем человек моложе, тем выше уровень гормонов, отвечающих за жиросжигание, и меньше сопутствующих заболеваний. Так что в 25 лет можно позволить себе практически все, к тому же в этом возрасте, как правило, хватает и аэробных, и кардионагрузок для того, чтобы сбросить вес. Поэтому даже если 25-летний человек ест больше, чем 45-летний, у него все это будет сжигаться

Со временем же ситуация меняется, отметила диетолог. К 55 годам снижается уровень половых гормонов (тестостерон – довольно сильный жиросжигатель), а кортизол – накапливается, потому что люди больше нервничают.

"Поэтому в старшем возрасте большое значение приобретают силовые тренировки, одними аэробными тут уже не обойтись. С возрастом формируется саркопения – замещение мышечных клеток жировыми. Именно поэтому чем старше человек, тем ему сложнее двигаться. К тому же снижается уровень гормона роста, который также способствует нормальному состоянию мышечной ткани", – заявила Островская.

Силовые тренировки нужны, чтобы ее поддерживать, но вот набрать мышечную массу с возрастом все сложнее. Начинать заниматься нужно уже в 35 лет, а после 45 работать с небольшим весом – в идеале по подобранной тренером программе, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что жительница Актау попала в больницу в тяжелейшем состоянии после приема таблеток для похудения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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