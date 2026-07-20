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Неожиданную пользу голубики раскрыл диетолог

голубика, ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 14:00 Фото: pixabay
Голубика помогает замедлять старение. Об этом рассказал российский врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков, сообщает Zakon.kz.

Неожиданную пользу ягоды он раскрыл в беседе с aif.ru.

"В голубике содержатся антоцианы – это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и, в целом, снижают воспалительный фон", – цитирует издание слова Антона Полякова 20 июля 2026 года.

В голубике, как отметил специалист, содержится немного витамина К, который участвует в свертываемости крови и минерализации костной ткани.

"Антоцианы защищают сосудистую систему, укрепляют сосуды, делают их более прочными. Это защита от сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же голубика довольно неплохо снижает уровень общего холестерина в крови", – подчеркнул Антон Поляков.

Также, по словам врача, в голубике есть лютеин, который хорошо поддерживает зрительную систему, профилактирует дегенерацию сетчатки, защищает глаза от различных возрастных изменений.

Кроме того, как добавил диетолог, в голубике содержится витамин А, который влияет на сумеречное зрение.

"Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С", – заключил Антон Поляков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18 июля 2026 года Юлия Баранкина назвала самый полезный мед, который помогает при простуде. Речь – о липовом меде. По словам эксперта, он помогает поддерживать организм при простуде.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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