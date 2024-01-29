Сколько чистого кофеина можно употреблять за один раз, чтобы было не во вред

Врач-терапевт Айслу Каримова напомнила, что кофеин нужно употреблять с осторожностью, и назвала предельную дозировку чистого кофеина для взрослого человека. Это не больше 200 миллиграммов за один раз, сообщает Zakon.kz.

"Рекомендательные нормы в отношении чистого кофеина таковы: взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100-200 миллиграмм кофеина за один раз. Дневная норма – не более 400 миллиграмм. В среднем, это соответствует трем-пяти чашкам за сутки", – отметила Каримова в беседе с Общественной службой новостей.

Медик добавила, что с осторожностью пить кофе нужно людям с гипертонией. Кормящим мамам и беременным женщинам употреблять напиток следует только после консультации с врачом.

Терапевт обратила внимание, что организм может обладать повышенной чувствительностью к кофеину. В этом случае даже небольшое количество кофе может спровоцировать реакцию, которая будет сопровождаться плохим самочувствием.

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