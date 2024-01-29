Сколько чистого кофеина можно употреблять за один раз, чтобы было не во вред
"Рекомендательные нормы в отношении чистого кофеина таковы: взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100-200 миллиграмм кофеина за один раз. Дневная норма – не более 400 миллиграмм. В среднем, это соответствует трем-пяти чашкам за сутки", – отметила Каримова в беседе с Общественной службой новостей.
Медик добавила, что с осторожностью пить кофе нужно людям с гипертонией. Кормящим мамам и беременным женщинам употреблять напиток следует только после консультации с врачом.
Терапевт обратила внимание, что организм может обладать повышенной чувствительностью к кофеину. В этом случае даже небольшое количество кофе может спровоцировать реакцию, которая будет сопровождаться плохим самочувствием.
Ранее мы писали о чае, а точнее, о том, сколько чая нужно выпивать в день, чтобы замедлить старение.