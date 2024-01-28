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Сколько чая нужно выпивать в день, чтобы замедлить старение

Сколько чая нужно выпивать в день, чтобы замедлить старение Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что чай при регулярном употреблении может снизить биологический возраст, сообщает Zakon.kz.

Доктор Павлова сослалась на Исследование опубликованное в The Lancet Regional Health. Выводы основаны на анализе данных и опросе почти 14 тысяч жителей Китая и Великобритании. 

По ее словам, согласно выводам специалистов, опубликованным в The Lancet Regional Health, чтобы замедлить старение, достаточно каждый день выпивать порядка трех чашек чая. При этом выяснилось, что сорт чая не имеет особого значения, более важно регулярное употребление напитка в умеренном количестве.

Павлова отметила, что омолаживающий эффект от чая станет только заметнее в случае отказа от употребления спиртного. Медик также советует не добавлять в чай сахар, мед, молоко и сиропы.

Ранее врач рассказала, как облегчить состояние в период солнечных вспышек и магнитных бурь.

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