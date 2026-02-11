#Казахстан в сравнении
Новости спорта
Общество

Сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья

Эксперт рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для организма, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 01:01 Фото: freepik
В преддверии Масленицы врачи напомнили, что переедание блинов вредит не только фигуре, но и организму в целом. Это высококалорийное блюдо, которое может спровоцировать разные недуги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов.

Блинами, как и другими мучными блюдами, злоупотреблять нежелательно. Прежде всего калории "бьют" по фигуре, а вместе с ней страдают некоторые органы. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Галеева в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, без вреда для здоровья можно съесть два-три блина в день.

"Для безопасного приема для желудочно-кишечного тракта можно съесть 2-3 штуки и в первой половине дня", – сказала Анастасия Галеева.

Она подчеркнула, что для людей с хроническими заболеваниями норма может быть другой. Врачи дают рекомендации пациентам индивидуально.

Людям с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ в период обострения медик советует и вовсе воздержаться от поедания блинов.

Ранее Zakon.kz выпустил материал о том, как печь блины без яиц и молока.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
