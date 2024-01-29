Как организовать гардеробную зону

Разбросанные по дому или квартире вещи выглядят неопрятно и создают ощущение житейского хаоса. Особенно сложно поддерживать чистоту большим семьям. Ведь нужно приобрести и разместить несколько отдельных шкафов. Это не всегда удобно и практично.

Решением проблемы может стать организация гардеробной зоны.

Плюсы отдельной гардеробной

Подумайте, сколько квадратных метров требуется для установки шкафов, комодов и стеллажей для хранения необходимых вещей: одежды, постельного белья, одеял и др. Если все посчитать, то получится значительная площадь. Именно поэтому лучше выделить пространство для обустройства гардеробной. Другие преимущества такого решения:

простота поддержания чистоты. При правильной организации пространства легко поддерживать порядок и размещать предметы по местам;

При правильной организации пространства легко поддерживать порядок и размещать предметы по местам; удобство. Всегда точно знаешь, где искать нужные, сезонные вещи;

Всегда точно знаешь, где искать нужные, сезонные вещи; практичность. В той же комнате или рядом можно поместить гладильную доску, устроить маленькую мастерскую и примерочную. Кроме того, вся одежда и обувь будут в одном месте, что ускоряет сборы на работу, прогулку и др.;

В той же комнате или рядом можно поместить гладильную доску, устроить маленькую мастерскую и примерочную. Кроме того, вся одежда и обувь будут в одном месте, что ускоряет сборы на работу, прогулку и др.; экономичность. Стоимость обустройства одной комнаты меньше, чем приобретение нескольких шкафов.

Планирование

Чтобы будущая гардеробная отвечала всем запросам, важно подойти к ее обустройству ответственно. Просто выделить место и установить шкафы – это не лучший вариант. Нужно все продумать и взвесить. То есть организация гардеробной комнаты начинается с планирования. Для удобства следует выделить не менее 2 м². При подборе наполнения и комплектующих учитывается:

число будущих пользователей. Конечно, в идеальных условиях у каждого должно быть собственное место для хранения вещей. Однако реалии таковы, что осуществить это на площади большинства стандартных квартир не получится. Придется обустраивать общее пространство. Для рационального его распределения следует каждому пользователю выделить собственную зону; количество вещей. На данном этапе важно понимать, что будет размещаться в гардеробной. В зависимости от отведенной под нее площади может потребоваться расположение не только одежды, обуви и постельного белья, но и спортинвентаря, больших дорожных сумок и чемоданов, запасных одеял и подушек. Некоторые домовладельцы предпочитают выделять здесь же место для сейфа с драгоценностями; расположение вещей. Одни требуют размещения на плечиках, в подвешенном состоянии, а другие можно сложить на полки, в корзины. Рассортировав все позиции, легко понять, какие виды крепежей, держателей необходимо и сколько нужно выделить секций. При этом следует не забыть сделать запас. Ведь многие не спешат избавляться от потенциально ненужных вещей, помнят о традиционной "бережливости"; длина вещей. От этого зависит высота закрепления штанги для тремпелей. Но здесь есть нюанс. Если длинных платьев немного, то их можно развесить на двух соседних вешалках. В таком случае экономится пространство. Штанги легко закрепить в два яруса.

Важно! На основе всех этих данных и исходя из имеющегося пространства можно начинать создавать дизайн-проект. Проще всего это сделать на бумаге, выбрав определенный масштаб. Стоит попробовать нарисовать эскизы или вырезать элементы обстановки и двигать их, определяя оптимальное размещение.

Системы для оснащения гардеробной

Чтобы получить функциональное место расположения вещей, важно точно понимать, какое оборудование и мебель можно установить. Для организации хранения в гардеробной чаще всего используются разные элементы.

Полки

Традиционно их делают стационарными. Однако более удобны выдвижные элементы. В таком случае легко извлекать вещи, расположенные в глубине. Между полками расстояние обычно составляет 35–40 см. На верхнем ярусе (под потолком) можно предусмотреть большее широкие полки, на которых легко поместятся чемоданы, теплые одеяла, пледы и др.

Штанги

Они предназначены для фиксации на плечиках длинных предметов одежды: пальто, плащей, платьев. Также созданы специальные вешалки с зажимами для аккуратного размещения юбок и брюк. На штангах пониже можно хранить рубашки и другие короткие изделия. При двухъярусном расположении одежды часто используют пантографы. Это опускающиеся на нужный уровень элемент системы. Крепятся штанги на расстоянии не менее 15 см от верхней полки.

Выдвижные вешалки

Это компактные системы, состоящие из ряда жестко зафиксированных тонких штанг. В основном их применяют для размещения брюк и юбок. Их крепят на высоте не менее 60 см от пола или нижней полки.

Ящики

Выдвижные элементы могут быть разной глубины. В них складывают нательное и постельное белье, другие небольшие предметы. Для лучшей организации пространства их снабжают разделителями. В неглубоких ящиках удобно размещать галстуки, носки и даже украшения. Современные системы оснащаются доводчиками. Это обеспечивает плавное открывание и закрывание. Надежная фурнитура не допустит случайного падения ящика и гарантирует его длительный срок службы.

Коробки и корзины

Еще один вариант размещения разных мелочей. Некоторые хозяйки предпочитают сохранять в коробках обувь. Также это удобный вариант для материалов рукоделия, семейных фотоальбомов, бумаг. Плюс корзин – вентилируемость. Размещая в них вещи, можно не бояться появления затхлого, неприятного запаха.

Секции для обуви

Они представляют собой модульные выдвижные секции, которые изготовлены из древесных плит или металла. В последнем случае используются сетчатые конструкции. Если они имеют качественное полимерное покрытие, то не боятся влаги и не ржавеют. Обычно для удобства полки для обуви размещаются под небольшим углом. Специальные подставки обеспечат лучшую сохранность туфель на каблуке. Для любителей высоких сапог могут создаваться соответственные увеличенные по высоте ячейки. В таком случае можно не переживать, что на мягком голенище появятся заломы.

Место для гардеробной

Разобравшись, как организовать гардеробную, важно продумать и то, где она будет находиться. Если она будет использоваться индивидуально или парой, то ее лучше обустроить в спальне или рядом. Для общего пользования больше подойдет отдельная комната, каморка. Также хорошо подходят незадействованные строительные ниши. Чтобы не пришлось далеко носить чистые вещи после стирки, ее удобно расположить недалеко от санузла, прачечной.

Несколько полезных советов

Простые рекомендации сделают гардеробную более функциональной и удобной:

в гардеробной лучше предусмотреть открытые и закрытые стеллажи;

глубина полок должна составлять не менее 40 см, так будет более удобно;

объемный отсек без наполнения можно использовать для хранения бытовой техники;

качественная вентиляция поможет сделать комфортный микроклимат в помещении;

хорошая подсветка шкафов позволит легко находить нужные вещи;

зеркало в полный рост на одной или нескольких дверцах шкафов позволит сразу оценить свой внешний вид и гармоничность созданного лука.