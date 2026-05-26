Способы восстановления огорода после града назвал эксперт

Агроном и биолог Михаил Воробьев назвал способ, который может помочь пострадавшим дачным посадкам после града, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказал "360.ru", что после града листья часто оказываются повреждены и уже не способны полноценно обеспечивать растение питанием. В этой ситуации рекомендуется внести азотные удобрения, которые стимулируют рост надземной части и помогают ускорить восстановительные процессы.

Дополнительно специалист советует обработать посадки препаратами на основе эпибрассинолида. Они снижают стресс у растений, регулируют их развитие и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям.

При этом агроном подчеркнул, что восстановить сбитые градом завязи уже невозможно. Подкормки в этом случае помогают лишь частично снизить последствия и сократить общий ущерб от непогоды.

