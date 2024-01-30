Почему пешие прогулки продлевают жизнь

Давно известно, что пешие прогулки продлевают жизнь. Причем достаточно выделять на это 20-30 минут в день. Главное – делать это регулярно. Zakon.kz предлагает разобраться, в чем польза пеших прогулок и как приучить себя ходить ежедневно.

Ходьба – самый простой и доступный вид нагрузки, который положительно влияет на физическое и психологическое состояние человека. Рекомендуется ходить 150 минут в неделю для поддержания здоровья. Плюс пешие прогулки можно исчислять как во времени, так и по количеству шагов. К примеру, если вы хотите поддерживать общий тонус, предлагается ходить 5000-7000 шагов в день, или по 20-30 минут. Для похудения рекомендуется ходить не менее 10 000 шагов в день, что в среднем составляет 6-8 км или один час ходьбы.

Польза пеших прогулок на свежем воздухе

Улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Укрепляют мышцы. Сжигают калории. Ускоряют обмен веществ. Поднимают настроение. Уменьшают стресс. Снижает риск заболевания онкологией. Полезны для тех, кто перенес инсульт. Помогают от бессонницы. Повышают энергичность.

Среди видов тренировок, которые не оказывают сильной нагрузки на сердце, врачи отмечают прогулки, бег, танцы, йогу, катание на велосипеде и плавание. Причем прогулки – самый малозатратный вид. Для ходьбы не требуется абонемент, специальная одежда или снаряжение, да и прогуливаться, дыша свежим воздухом, можно в любое время и в любом месте. Только если хотите заниматься скандинавской ходьбой, нужны будут палки, которые стоят, ориентировочно, от 3000 тенге.

Прогулки могут быть легко интегрированы в повседневную жизнь, например, путем замены коротких поездок на автомобиле или общественном транспорте. Они даже могут быть хорошей заменой более интенсивным видам тренировок, потому что помогают поддерживать уровень активности. Кроме того, пешие прогулки способствуют снижению уровня тревоги. Это связано с тем, что прогулки помогают выделять серотонин и эндорфины, которые отвечают за чувство счастья и улучшение настроения.

Как приучить себя ходить каждый день

Определите интересные места. Прогулки в лесу, в парках или скверах – это отличная польза для здоровья, они помогает снизить уровень стресса и больше узнать об окружающей природе.

Прогулки в лесу, в парках или скверах – это отличная польза для здоровья, они помогает снизить уровень стресса и больше узнать об окружающей природе. Найдите напарника или компанию. Так вы совместите приятное с полезным. Если вы из-за работы начали меньше времени проводить с друзьями или родными, то прогулка – отличный повод пообщаться и провести время вместе.

Так вы совместите приятное с полезным. Если вы из-за работы начали меньше времени проводить с друзьями или родными, то прогулка – отличный повод пообщаться и провести время вместе. Установите время и график прогулок. Начните с небольшого количества времени, например, 15-20 минут, и постепенно увеличивайте его. Это могут быть утренние прогулки перед работой или вечерние прогулки, они так же полезны для здоровья.

Начните с небольшого количества времени, например, 15-20 минут, и постепенно увеличивайте его. Это могут быть утренние прогулки перед работой или вечерние прогулки, они так же полезны для здоровья. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Чтобы была возможность дольше прогуливаться, важно иметь комфортную одежду или хотя бы обувь. Также не забывайте про головной убор, солнцезащитные очки и куртку в случае переменчивой погоды.

Чтобы была возможность дольше прогуливаться, важно иметь комфортную одежду или хотя бы обувь. Также не забывайте про головной убор, солнцезащитные очки и куртку в случае переменчивой погоды. Подберите любимую музыку или аудиокнигу. Выбирайте то, что сейчас вам интересно или волнует. Это поднимет дух и вдохновит вас на новые свершения.