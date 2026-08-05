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Советы

Сколько нужно ходить каждый день для здоровья – ответ фитнес-тренера

норма шагов, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 18:56 Фото: magnific
Ежедневные пешие прогулки продолжительностью не менее 30 минут помогают укрепить иммунитет, повысить выносливость, улучшить сон и снизить риск развития диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Metro специалист отметил, что получасовая прогулка – это оптимальный объем физической активности, которого может придерживаться большинство людей, даже при полной занятости.

Такой нагрузки достаточно, чтобы повысить частоту сердечных сокращений, улучшить кровообращение, а также стимулировать рост мышц и обмен веществ.

"Большинству людей этого времени и физической нагрузки достаточно, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, улучшить кровообращение и стимулировать рост мышц и обмен веществ", – отметил Харрисон.

Тренер также обратил внимание на психологическую сторону вопроса. По его мнению, рекомендация заниматься спортом по часу часто отпугивает людей, тогда как цель в 30 минут выглядит более достижимой и помогает сформировать полезную привычку.

Для большей эффективности Харрисон посоветовал чередовать одну минуту быстрой ходьбы с одной минутой спокойного шага. При этом он подчеркнул, что даже короткие прогулки приносят пользу организму.

"Самое важное – лучше что-то, чем ничего. Даже 10-15 минут в день имеют смысл, и постепенное увеличение до 30 минут – реалистичная и достижимая цель для большинства", – заключил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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