Советы

Мандарины vs апельсины: какой фрукт выигрывает

мандарины, лукошко, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 19:14 Фото: pexels
Зимой многие выбирают цитрусовые, чтобы пополнить запасы витаминов. Особенно популярны мандарины и апельсины. Мандарины часто ассоциируются с Новым годом, а апельсины – со всей зимой. Но что из них полезнее, в материале Zakon.kz.

Известно, что любители сладкого чаще выбирают мандарины. Те, кто предпочитает кисловатый вкус, покупают апельсины.

Польза для здоровья

Оба фрукта изучены учеными и имеют доказанные полезные свойства:

  • Снижают окислительный стресс и воспаление.
  • Поддерживают нормальное давление.
  • Уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Улучшают пищеварение и иммунитет.
  • Обладают противораковыми свойствами.

Дополнительно апельсины улучшают состояние кожи и помогают в заживлении ран. Красные апельсины особенно ценны по этим показателям.

Кто выигрывает

Если верить выводам ученых, которые оглашены в публикации издания "АиФ", то апельсины в целом немного полезнее: они богаче витамином C, фолиевой кислотой, калием, пищевыми волокнами и гесперидином.

Фото: pixabay

Мандарины выигрывают по содержанию каротиноидов.

При сахарном диабете апельсины предпочтительнее: в среднем съев апельсин весом 200 г, человек получит меньше сахара, чем из двух мандаринов того же веса.

Вывод

Оба фрукта полезны, поэтому лучше употреблять и апельсины, и мандарины. Апельсины дают чуть больше пользы, а мандарины радуют сладким вкусом и каротиноидами.

Ранее российский гастроэнтеролог Александра Прозорова объяснила, почему от кофе и ряда других напитков натощак стоит отказаться.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
