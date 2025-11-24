Мандарины vs апельсины: какой фрукт выигрывает
Известно, что любители сладкого чаще выбирают мандарины. Те, кто предпочитает кисловатый вкус, покупают апельсины.
Польза для здоровья
Оба фрукта изучены учеными и имеют доказанные полезные свойства:
- Снижают окислительный стресс и воспаление.
- Поддерживают нормальное давление.
- Уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Улучшают пищеварение и иммунитет.
- Обладают противораковыми свойствами.
Дополнительно апельсины улучшают состояние кожи и помогают в заживлении ран. Красные апельсины особенно ценны по этим показателям.
Кто выигрывает
Если верить выводам ученых, которые оглашены в публикации издания "АиФ", то апельсины в целом немного полезнее: они богаче витамином C, фолиевой кислотой, калием, пищевыми волокнами и гесперидином.
Фото: pixabay
Мандарины выигрывают по содержанию каротиноидов.
При сахарном диабете апельсины предпочтительнее: в среднем съев апельсин весом 200 г, человек получит меньше сахара, чем из двух мандаринов того же веса.
Вывод
Оба фрукта полезны, поэтому лучше употреблять и апельсины, и мандарины. Апельсины дают чуть больше пользы, а мандарины радуют сладким вкусом и каротиноидами.
