Как группа крови влияет на способности к наукам и спорту
Вторую группу крови ученые связывают со способностями в точных науках, к анализу информации, критическому мышлению, пишет Рамблер.
Такие люди часто выбирают себе занятие в сфере новых технологий и программировании. Детям со второй группой крови советуют давать больше самостоятельности. Так им требуется иногда побыть в одиночестве.
Дети с третьей группой крови нуждаются в особом подходе, поддержке родителей, поскольку являются творческими ранимыми натурами и тяжело переносят критику.
Дети с четвертой группой крови часто наследуют от родителей тягу к спорту, и даже добиваются определенных успехов на этом поприще.
Однако ученые напоминают, что каждый человек уникален, а данные исследования лишь демонстрируют определенную закономерность, но не могут со 100%-ной точностью указать на то, в какой области ваш ребенок добьется успеха. Поэтому рекомендуют прислушиваться к желаниям детей.