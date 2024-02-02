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Как группа крови влияет на способности к наукам и спорту

Как группа крови влияет на способности к наукам и спорту Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Как оказалось, некоторые таланты родителей, передаются детям. К примеру, у людей с первой группой крови есть предрасположенность к литературе, музыке, гуманитарным талантам. Возможно, что-то из этого передастся и родившимся у них детям, сообщает Zakon.kz.

Вторую группу крови ученые связывают со способностями в точных науках, к анализу информации, критическому мышлению, пишет Рамблер.

Такие люди часто выбирают себе занятие в сфере новых технологий и программировании. Детям со второй группой крови советуют давать больше самостоятельности. Так им требуется иногда побыть в одиночестве.

Дети с третьей группой крови нуждаются в особом подходе, поддержке родителей, поскольку являются творческими ранимыми натурами и тяжело переносят критику.

Дети с четвертой группой крови часто наследуют от родителей тягу к спорту, и даже добиваются определенных успехов на этом поприще.

Однако ученые напоминают, что каждый человек уникален, а данные исследования лишь демонстрируют определенную закономерность, но не могут со 100%-ной точностью указать на то, в какой области ваш ребенок добьется успеха. Поэтому рекомендуют прислушиваться к желаниям детей. 

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