Как группа крови влияет на способности к наукам и спорту

Как оказалось, некоторые таланты родителей, передаются детям. К примеру, у людей с первой группой крови есть предрасположенность к литературе, музыке, гуманитарным талантам. Возможно, что-то из этого передастся и родившимся у них детям, сообщает Zakon.kz.

Вторую группу крови ученые связывают со способностями в точных науках, к анализу информации, критическому мышлению, пишет Рамблер.

Такие люди часто выбирают себе занятие в сфере новых технологий и программировании. Детям со второй группой крови советуют давать больше самостоятельности. Так им требуется иногда побыть в одиночестве.

Дети с третьей группой крови нуждаются в особом подходе, поддержке родителей, поскольку являются творческими ранимыми натурами и тяжело переносят критику.



Дети с четвертой группой крови часто наследуют от родителей тягу к спорту, и даже добиваются определенных успехов на этом поприще.

Однако ученые напоминают, что каждый человек уникален, а данные исследования лишь демонстрируют определенную закономерность, но не могут со 100%-ной точностью указать на то, в какой области ваш ребенок добьется успеха. Поэтому рекомендуют прислушиваться к желаниям детей.