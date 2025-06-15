Мифы и опасности диеты по группе крови

По мнению медиков, теория о связи группы крови с оптимальным рационом является ярким примером псевдонауки, но многие люди с этим не согласны, сообщает Zakon.kz.

В действительности генетически обусловленные признаки крови не влияют на усвоение питательных веществ. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал врач Павел Трахтман.

По его словам, диета по группе крови – это система питания, разработанная американским доктором Питером Д'Адамо. Он предположил, что пищевые предпочтения и образ жизни предков людей были связаны с группой крови: у охотников и собирателей была одна группа крови, у земледельцев – другая, а у кочевников – третья.

"Теория Д'Адамо появилась почти 30 лет назад, но никаких серьезных исследований, которые подтвердили бы ее, нет. Группа крови определяется антигенами на поверхности эритроцитов и не влияет на усвоение белков, жиров или углеводов", – пояснил эксперт.

Он отметил, что обладателям всех групп крови при составлении рациона важно руководствоваться одинаковыми принципами: соблюдать баланс нутриентов, учитывать возраст, пол, уровень активности и хронические заболевания, готовить из качественных продуктов и соблюдать график приемов пищи.

"Отличный пример того, что рекомендации по составлению рациона универсальны – так называемая "диета донора". За сутки перед сдачей крови важно избегать жирного, острого и копченого, а также молочных продуктов, яиц, авокадо. Эти рекомендации едины для всех, независимо от группы крови – и связаны с тем, что некоторые продукты влияют на свойства крови и могут помешать разделению ее на компоненты", – заключил ученый.

Специалист подчеркнул, что строгое соблюдение диеты по группе крови грозит дисбалансом питательных веществ – у обладателей I группы может возникнуть дефицит клетчатки, а у людей со II группой – железа.

"Белки, жиры, углеводы, витамины и минералы должны поступать в соответствии с физиологическими нормами. Ориентироваться можно, например, на рекомендации Всемирной организации здравоохранения", – уточнил эксперт.

По словам врача, не менее важно обогащать рацион свежими сезонными овощами и фруктами, цельными злаками, полезными жирами. Также необходимо соблюдать график приемов пищи – регулярное питание помогает избежать переедания и способствует нормальной работе ЖКТ.

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