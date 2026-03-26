Советы

Названы основные причины частого чихания

девушка, платочек, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 10:14 Фото: pixabay
Российский врач-оториноларинголог Олег Воронцов рассказал, о чем говорят частые чихания, сообщает Zakon.kz.

Чихание, как пояснил специалист в беседе с РИА Новости 26 марта 2026 года, является естественным защитным рефлексом организма, направленным на очищение носовых ходов от пыли, аллергенов, микробов или химических веществ.

"Частые чихания сами по себе могут быть симптомом разных состояний. Наиболее распространенные причины – аллергические реакции (пыльца растений, пыль, домашние животные), инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (ОРВИ, риновирус), а также раздражение слизистой носа холодным воздухом, резкими запахами или табачным дымом", – отметил Олег Воронцов.

В некоторых случаях частый чихательный рефлекс, по словам врача, может сигнализировать о хроническом рините или поллинозе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ложная гипертония: врач объяснил, почему тонометр завышает показатели

Ранее сообщалось, что найден простой способ "починить" мозг после бессонной ночи.

