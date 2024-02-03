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Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году

Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году Фото: freepik
Астролог Анжела Перл предсказала невероятно удачный год Скорпионам, сообщает Zakon.kz.

Начавшийся в январе благоприятный для деловых контактов, развития карьеры и бизнеса период продлится до конца мая. Плоды приложенных усилий представители знака смогут получить после 26 мая – прекрасный финансовый рост будет обусловлен нахождением Юпитера в восьмом доме знака.

Весенние месяцы будут очень важны для сферы отношений – в них могут произойти масштабные изменения. Важно отметить, что уже с начала года Плутон, находящийся в четвертом доме, оказывает влияние на эту сферу и закладывает фундамент по 20-летний цикл. Именно сейчас определяются будущие отношения с родителями и любимыми. Также на сферу отношений и коммуникаций будет оказывать влияние Сатурн в пятом доме. Особенно важным его влияние будет на отношения с детьми. Также планета способна привнести новое дыхание в творческую жизнь людей, для которых это актуально.

С 24 сентября по 18 октября Венера в Скорпионе подарит Скорпионам особый шарм и уверенность в себе.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, у кого будет насыщен позитивными событиями февраль.

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