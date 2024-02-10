Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи представили гороскоп на 10 февраля для представителей всех знаков зодиака. Кому стоит быть начеку, а кто может с полной уверенностью идти добиваться своих целей, читайте на сайте Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Овна. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Овна новыми знаниями.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа дают Тельцу парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Телец – пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ему лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Тельца полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня – именно такой день.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы будут легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Близнецы смогут без труда улаживать дела, на которые в другое время они потратили бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Близнецы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня звезды гороскопа обещают Раку отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Рак удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Раку сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Льва позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Льву в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня чуть ли не с самого утра Деву ожидает аврал. Ей следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Дева в панике не начала хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Деве действовать стремительно, но без суеты. Все равно ее энергии не хватит на все. А вот действуя последовательно и организовано, она, несомненно, придет к успеху!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня залогом успеха в делах Весов будет их умение самим взять то, что им положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит их заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня – день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Весы действуют преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Весы не упустят своего, и их проекты уж точно не останутся без внимания. Ну а если окружающим не нравятся их прямота и резкость, то сегодня это личные проблемы самих окружающих.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиона ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Скорпион вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Скорпион отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Стрельца такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, он способен сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Стрелец возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат! Единственное, о чем сегодня все-таки не стоит забывать – это дипломатичность.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня у Козерога будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Водолею во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Водолей не прогадает!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где их хотя бы теоретически может ожидать подвох. День склоняет Рыб к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Рыбам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

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Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.