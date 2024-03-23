Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи предоставили гороскоп на 23 марта для представителей всех знаков зодиака. Кому стоит быть начеку, а кто может с полной уверенностью идти добиваться своих целей, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Что-что, а эмоциональный и информационный голод Овну сегодня не грозит. Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Овен может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельцу крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Телец сегодня имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам как воздух понадобится освежить эмоции, добавив в свою жизнь ярких красок. Очень неплохо будет устроить у себя дома праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем они давно не виделись). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Близнецам следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Неважно как, и не важно куда, – сегодня для Рака главное – совершить если не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Рак рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Льву сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Чем-чем, а сдержанностью Дева сегодня отличаться не будет. Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Дева может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, сегодня эмоции Девы будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. При этом эмоции самих Весов не будут выплескиваться через край. Просто им будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Весы не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня поведение Скорпиона не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Скорпиону может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Скорпиона выводы. Гораздо лучше (и безопаснее!) потратить день на занятия каким-нибудь интересным творчеством – сегодня это будет получаться у вас лучше всего.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня эмоции Стрельца то и дело будут колебаться где-то между понятиями "надо" и "хочу". С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой – Стрельцу захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Стрельцу стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. К примеру, потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня день у Козерога будет насыщен общением с самыми разными людьми. Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Козерога. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на повестке дня у Водолея первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Водолея мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Водолею лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в мысли Рыб настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.