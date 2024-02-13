Специалист назвал главные признаки скорого отказа тормозов у автомобиля

Пять опасных признаков скоро отказа тормозов у автомобиля перечислил директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет в том числе о проваливании педали тормоза в пол или жестком ходе, пишет Lenta.ru.

"В первом случае – это может свидетельствовать о падении уровня тормозной жидкости. А во втором – о поломке вакуумного усилителя. При значительном износе колодок может возникать резкий скрип, скрежет при торможении", – рассказал автоэксперт.

Специалист добавил, что автолюбители часто забывают проверять уровень тормозной жидкости. Она подается через резиновые шланги и металлические трубки – со временем эти детали изнашиваются или переламываются. В результате жидкость вытекает на асфальт, и тормоза могут отказать.

"Если при торможении автомобиль уводит в сторону, возможно заклинивание или износ направляющих суппорта. Данная неисправность не обязательно приведет к немедленному отказу тормозов, но будут перегреваться тормозные диски, износ колодок в разы ускорится", – заключил Рузанов.

Ранее водителям перечислили опасные ошибки при выходе из заноса. По словам специалистов, при выходе из заноса не нужно в панике крутить руль в разные стороны. Вместо этого лучше спокойно соблюдать порядок действий. Кроме того, не стоит пытаться остановить вдруг ставшую "непослушной" машину.

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