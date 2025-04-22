Названы признаки, по которым можно определить счастливого ребенка

Психолог перечислила признаки, которые характеризуют счастливого ребенка. Один из главных факторов – свобода выражения эмоций, сообщает Zakon.kz.

По словам испанского клинического психолога Кати Хименес Молинс, счастливые дети чаще открыто выражают эмоции, проявляют интерес к творчеству и привязанность к близким, задают вопросы, уверенно общаются и демонстрируют навыки управления стрессом. Об этом она рассказала в беседе с изданием La Nacion.

Психолог отмечает, что один из главных факторов – свобода выражения эмоций.

"Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не боятся быть осужденными, как правило, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Для обеспечения такого взросления нужна поддержка родителей", – говорит Молинс.

Также, по ее мнению, счастливые дети проявляют живой интерес к окружающему миру и не стесняются задавать вопросы взрослым. Это свидетельствует о чувстве безопасности и внутренней открытости.

Доктор подчеркивает, что основа детского счастья – надежная эмоциональная привязанность, основанная на доверии.

"Если ребенок знает, что в трудную минуту может рассчитывать на поддержку близких, это помогает сохранять внутреннее спокойствие", – говорит она.

Другим признаком благополучия психолог также называет интерес к творчеству – довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности.

"Кроме того, счастливые дети уверенно чувствуют себя в общении и умеют справляться с трудностями, сохраняя эмоциональное равновесие. Это говорит о развитой стрессоустойчивости и способности адаптироваться к окружающему миру", – отмечает специалист.

Ранее ученые исследовали возможную связь между месяцем рождения детей и их интеллектуальными способностями и получили интересные результаты.