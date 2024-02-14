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Кому астрологи предсказали неожиданные финансовые поступления

Кому астрологи предсказали неожиданные финансовые поступления Фото: freepik
Российский астролог Василиса Володина рассказала каким представителям зодиакального круга в ближайшее время откроется коридор финансовой удачи. Речь идет о Близнецах, Водолея и Стрельцах, сообщает Zakon.kz

Одним из знаков, которые смогут поправить свое финансовое положение по мнению Володиной, станут Близнецы. Деньги будут приходить из самых разных источников, также возможны ценные подарки, премии на работе. Также представители знака будут удачливы в любви и карьере.

Финансовое окно звезды откроют и для Водолеев. Дела пойдут так хорошо, что представители знака могут почувствовать некоторое головокружение от собственных успехов. Астролог рекомендует взять себя в руки - деньги любят счет и контроль. Если Водолеи последуют этому совету, то не будут ни в чем нуждаться.

Неожиданные финансовые поступления ждут и Стрельцов. Прибыль удастся получить, несмотря на то, что на нее представители знака не рассчитывали на нее в ближайшие месяцы даже в смелых мечтах. Востребованными окажутся идеи, которые Стрельцы долгое время вынашивали в голове.

Ранее астрологи рассказали, кому ждать удачного периода в ближайшие недели.

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