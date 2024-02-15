Психология онлайн-шопинга: что заставляет покупать больше

Маркетологи знают несколько десятков способов, как заставить нас делать спонтанные покупки в интернете и тратить больше денег. Zakon.kz сделал подборку самых востребованных психологических приемов маркетологов, широко используемых сейчас маркетплейсами.

В своих разработках специалисты, занимающиеся продвижением товаров и услуг на рынке, опираются на психологию человека, искусственно создавая ситуации, при которых покупатели перестают мыслить рационально, а двигаются вслед за эмоциональным порывом купить товар. Некоторые из их приемов перешли из традиционной торговли в онлайн. По сути, они преследуют одну цель – создать длительный контакт с покупателям и постоянно провоцировать его на покупки и трату денег.

Виртуозный подход знатоков "спроса и предложения"

Взаимность. Особое отношение к онлайн-платформе формируется за счет специального предложения. Покупателям предлагается популярный высококачественный товар по низкой цене, которую не встретить на других ресурсах. Цель – не заработать на этом товаре, а расположить клиента, вызвав его доверие, а продвигаемый сайт сделать любимым ресурсом у покупателя. В качестве дополнения идут различные бонусы, призы, бесплатная доставка, скидки на последующие покупки. Главное – заставить человека вернуться и снова что-нибудь купить.

Сравнение. Наиболее распространенный психологический прием маркетологов. Покупателю предлагается сравнить условия покупки по принципу: "Новая цена со скидкой" – "Старая цена без скидки". Это делается для того, чтобы покупатель видел, сколько он сможет сэкономить, и принял решение приобрести товар прямо сейчас.

Искусственный цейтнот. Еще одна уловка маркетологов, цель которой – поторопить человека и не дать ему уйти без покупки. Психологическое воздействие оказывается на внимательных и бережливых покупателей. Создается искусственный цейтнот – до окончания действия скидки осталось столько-то дней или часов. Другой вариант – только определенное количество товара. Создается ситуация, когда человек начинает спешить, боясь не успеть купить товар по привлекательной цене. Вопрос: нужна ли ему эта вещь сейчас, уже не стоит. Счетчики времени и количества товаров размещают рядом со скидочной ценой.

Нет страху. Возможность вернуть товар удобно и просто – также одна из уловок маркетологов, которая заставляет покупать, в том числе, ненужные вещи. Подобным способом они нейтрализуют у покупателя "страх потери" денег.

С этим также покупают… Обычная практика, когда рядом с выбранным товаром появляются картинки с другой продукцией. Они могут быть совсем из другой категории товаров. Цель маркетингового приема – заставить покупателя дополнительно приобрести товар, который изначально он и не планировал приобретать.

Акции 2+1. Маркетинговый прием перешел в онлайн-магазины из обычных супермаркетов. Цель – побудить покупателя приобрести больше товаров, чем он планировал. Часто используется для тех товаров, чей срок годности подходит к концу.

Эмоции. Маркетологи считают эмоции одной из важных сфер воздействия, поэтому рекомендуют онлайн-магазинам использовать изображения котиков, трогательные истории, фото и видео известных артистов, чтобы вызвать у покупателей доброжелательный отклик. Такой ход позволяет знатокам "спроса и предложения" наладить с клиентом доверительный контакт.

Существует также ряд способов, способных удержать покупателя на сайте и направить его внимание на какой-то определенный товар. В частности, маркетологи используют для этого визуальные подсказки: стрелочки, блоки, специальные знаки и пр. По их мнению, этот прием позволяет быстро привести покупателя к нужному объекту и длительно удерживать его внимание на товаре. Другой принцип удержания покупателя – регулярные рассылки предложений с акциями и уменьшением цены на товар, который покупатель смотрел, но не купил, и т.д.

Как не поддаться на уловки маркетологов

Онлайн-шопинг – современный и удобный способ делать покупки, не выходя из дома. Зная о приемах маркетологов, можно избежать негативных для себя последствий. Помогут вам в этом также рекомендации, которые собрал Zakon.kz.

Планируйте покупки

Самый простой и эффективный способ сосредоточиться только на тех товарах, которые по-настоящему нужны, – составить заранее список. Он может состоять из двух частей – "Купить обязательно" и "Купить дополнительно, если удалось сэкономить". Это поможет избежать импульсивных покупок при виде низких цен и сосредоточиться на приоритетных позициях.

Установите бюджет

В списке рядом с товаром напишите сумму, которую вы готовы потратить, и определите общий бюджет. Так вам будет проще держаться в пределах выделенного бюджета.

Отложите покупку на некоторое время

Если вы не планировали покупать какой-то товар, но вас привлекла его цена, отложите его в корзину на время. Пауза поможет вам отвлечься на другие предложения онлайн-ритейла и принять продуманное решение – действительно ли этот товар так хорош и нужен вам или вас привлекла его низкая цена и умелая реклама.

Анализируйте отзывы

В отличие от традиционной торговли онлайн-платформы дают возможность прочесть отзывы покупателей о товаре. Как правило, люди охотно делятся своими впечатлениями, иногда они добавляют к отзыву фото и видеосъемку. Это поможет оценить реальное качество товара и его ценность. Ведь иногда за красочной и дорогой картинкой скрывается дешевый аналог.

Избегайте соблазнов

Трудно не заметить объявление о "Черной пятнице", помимо обычной рассылки маркетплейсы используют широкую рекламу на банерах и билбордах города. Но и здесь помогут предыдущие советы: заранее подготовить список покупок, определить максимальную цену, которую готовы заплатить по каждой позиции, определить общий бюджет.

Эксперты советуют также мониторить цены и товары накануне "Черной пятницы", это поможет избежать недобросовестных предложений о якобы сниженных ценах. В обычное время лучше отписаться от рассылок магазинов и удалить на время приложение для шопинга с вашего устройства. Подобным образом вы оградите себя от ненужных соблазнов и неожиданных покупок.

Онлайн-шопинг может быть комфортным и эффективным способом совершать покупки, если научиться контролировать свои решения и приобретать только то, что действительно нужно.