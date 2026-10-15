Сколько можно накопить, если отказаться от спонтанных покупок: расчет для казахстанцев

Пара тысяч тенге на кофе, такси или случайную покупку в интернете вряд ли заставят кого-то пересматривать семейный бюджет. Но именно такие суммы обладают неприятным свойством накапливаться. Zakon.kz подсчитал, в какую сумму за несколько лет могут обойтись спонтанные траты.

Куда испарилась 121 тысяча?

Большинство незапланированных покупок опасны не размером, а своей незаметностью. Потратить 100 тыс. тенге за один вечер решится далеко не каждый. Но расстаться с такой же суммой небольшими порциями в течение месяца – легко и запросто.

Начнем с кофе. Средняя стоимость капучино или латте составляет 1 310 тенге. Одна чашка в каждый из 22 рабочих дней – 28 820 тенге в месяц.

Два заказа готовой еды в неделю со средним чеком 3 500 тенге добавят еще 28 тыс. тенге. Три случайные покупки на маркетплейсах по 6 000 тенге – 18 тыс. тенге.

Отдельная категория – расходы, которые человек часто вообще не запоминает. Шоколадка, напиток или товар по акции возле кассы. Если 15 раз за месяц добавить к чеку по 1 500 тенге, получится 22 500 тенге.

Наконец, такси, которое вызывают не потому, что иначе невозможно добраться, а потому, что не хочется ждать автобус или идти пешком. Три такие поездки в неделю по 2 000 тенге – еще 24 тыс. тенге.

В нашем условном примере набирается 121 320 тенге в месяц. За год – 1 455 840 тенге.

Разумеется, это не средние расходы казахстанца, а только наша расчетная модель. У одного человека не бывает доставки, другой ненавидит кофе и так далее. Смысл расчета в другом: показать, как несколько вполне безобидных по отдельности привычек способны незаметно превратиться в серьезную статью расходов.

Чашка кофе с пятилетней выдержкой

У этих денег есть цена, которую не видно в момент покупки.

Если просто откладывать наши условные 121 320 тенге каждый месяц, через год получится 1,46 млн тенге, через три года – 4,37 млн, через пять – 7,28 млн тенге.

Но сэкономленные деньги могут приносить доход. Для примера возьмем депозит под условные 14% годовых с ежемесячной капитализацией.

Если каждый месяц вносить те же 121 320 тенге и не снимать накопления, через год получится около 1,55 млн тенге, через три – 5,39 млн, через пять – 10,46 млн тенге. Сам человек за пять лет внесет 7,28 млн тенге. Еще около 3,18 млн добавят проценты.

Смотрите: мы начали с чашки кофе, а пришли к восьмизначной сумме в 10 с половиной миллионов.

Причем вовсе не обязательно вычеркивать из жизни все приятные расходы. Если отказаться только от ежедневного кофе за 1 310 тенге и ежемесячно откладывать освободившиеся 28 820 тенге, за пять лет при тех же условных 14% накопится около 2,5 млн тенге.

Опять же, оговоримся. 14% – всего лишь наше условие расчета, а не прогноз на пять лет. Ставки по депозитам будут меняться, а инфляция уменьшит реальную стоимость накопленных денег. Но это не отменяет главного эффекта – настоящей стоимости спонтанной покупки.

Почему 2 000 тенге победят два миллиона

Но здесь возникает очевидный вопрос. Если арифметика настолько проста, почему люди продолжают выбирать небольшое удовольствие сегодня вместо гораздо большей суммы завтра?

Финансист Турар Абди уверен, что дело не столько в математике, сколько в отношении к будущему.

"Если не научиться управлять своим поведением, деньги начинают управлять нами". Турар Абди

Один из типичных сценариев эксперт называет финансовым дистанцированием. После зарплаты или крупного дохода свободные деньги быстро уходят на развлечения, покупки и дорогие заведения. Будущая выгода слишком далека, а удовольствие от покупки можно получить немедленно.

Отсюда появляются знакомые объяснения: "Все равно деньги обесценятся", "Живем один раз", "Пока молодой – надо брать от жизни все".

"Алысты ойламаған – жақыннан өкінер" – "Кто не думает о будущем, тот очень скоро пожалеет". Человеку психологически проще избавиться от денег, чем системно думать о том, как их сохранить и приумножить". Турар Абди

Причем импульсивные траты совсем не обязательно выглядят как финансовое расточительство.

По данным одного из зарубежных исследований, 81% мужчин и женщин готовы без долгих размышлений потратить на незапланированную покупку до 300 условных долларов. Почти половина респондентов – 49% – признались, что такие затраты забирают от 5 до 10% дохода. Еще 12% тратят на них от 10 до 30%.

Богатый фасад, пустой счет

А дальше привычка "потреблять сейчас" способна выйти далеко за пределы кофе и доставки.

Финансовый консультант Аман Алимбаев считает, что за последние годы возник своеобразный парадокс: по внешним признакам определить реальное материальное положение человека становится все сложнее.

"Сегодня человек со средним доходом может пользоваться последним iPhone 18, ездить на новом автомобиле, отдыхать за границей, покупать брендовые вещи и ужинать в дорогих ресторанах. Внешне его образ жизни может мало отличаться от образа жизни человека, у которого на счетах миллионы долларов". Аман Алимбаев

Различие проявляется не в телефоне или автомобиле, а в том, на какие деньги они приобретены. У одного за этим стоят накопленный капитал, инвестиции и стабильный доход, а у другого – кредиты, рассрочки и долги, – иронизирует эксперт.

Ранее мы сообщали, что на 1 сентября 2026 года объем потребительских кредитов населения Казахстана достиг 17,6 трлн тенге. Одновременно, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, во II квартале на продукты питания приходилось 53,7% денежных расходов населения.

"Человек может ездить на дорогой машине и практически не иметь финансовой подушки. Другой может пользоваться старым автомобилем, но владеть квартирой, депозитами, акциями или облигациями". Аман Алимбаев

Поэтому эксперт предлагает смотреть не столько на расходы человека, сколько на его активы и способность сохранять часть заработанного.

Просто экономить недостаточно

Допустим, утром человек отказался от кофе и сохранил 1 310 тенге. Но вечером эта сумма ушла с карты вместе с остальными деньгами на другую незапланированную покупку. Формально кофе он не купил – фактически ничего не сэкономил и не накопил.

Поэтому финансист Арман Батаев убежден, что одним из основных правил финансовой устойчивости сохранение и инвестирование не случайно оставшихся к концу месяца денег, а заранее определенной части дохода – минимум 10–20%.

Мы часто ищем "секретные стратегии", но финансовая устойчивость строится на простых правилах. Например, тратить меньше, чем зарабатывать, – говорит специалист.

"Да, это звучит очевидно. Но именно здесь большинство и проваливается. Жизнь в кредит, спонтанные покупки, желание казаться успешнее, чем есть, попытка угодить чужим ожиданиям – все это рано или поздно заканчивается проблемами". Арман Батаев

По мнению Батаева, проблему очень просто решить технически: автоматически переводить установленную сумму на отдельный счет сразу после получения дохода. Тогда накопления перестают зависеть от того, удастся ли человеку в очередной раз устоять перед покупкой.

И именно здесь наш эксперимент возвращается к исходной условной чашке кофе. Главный враг накоплений – не латте за 1 310 тенге и не такси за 2000. Дороже всего обходится привычка считать небольшие расходы слишком мелкими, чтобы обращать на них внимание.

Ранее мы рассказали, на какие цели чаще всего берут кредиты граждане Казахстана.