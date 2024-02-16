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Что получает наш организм при отказе от сахара: много энергии и хорошее настроение

Диета, отказ от сахара, последствия Фото: pixabay
Бытует мнение, что для нормализации веса, помимо вредных продуктов питания, необходимо отказаться и от сахара. На общем состоянии организма это может сказаться весьма положительно, сообщает Zakon.kz.

О положительных эффектах отказа от сахара врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала изданию "Аргументы и Факты".

Появляется больше энергии и улучшается настроение. Организм получает энергию из сложных углеводов, что приводит к более качественному и долгоиграющему "топливу". В крови не происходит резких подъемов сахара и инсулина, уходит отечность и улучшаются когнитивные функции". Елена Тихомирова

Также диетолог детально остановилась на пользе углеводов. Это органические соединения в тканях или пище, являющиеся одним из основных источников энергии для людей. Они помогают сформировать иммунитет и обеспечивают нормальную жизнедеятельность.

При этом углеводы делятся на два вида. Простые углеводы состоят из одного или двух сахаров и включают такие продукты, как белая мука и фруктоза. Сложные углеводы состоят из трех или более сахаров и более наполнены клетчаткой. К ним относятся злаки и все, что из них сделано. Например, каши и макароны.

Помимо этого специалисты предлагают и другие виды диеты.

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