Какие продукты скрывают сахар

Современные пищевые продукты нередко содержат скрытые сахара, из-за которых человек может незаметно перегружать свой организм. Это, как отмечают специалисты, является одной из причин массового распространения ожирения и диабета, сообщает Zakon.kz.

Диетолог-эндокринолог Юргита Вараева перечислила продукты, которые кажутся безобидными, но на деле могут вредить организму:

"В фабричных салатных соусах содержится много добавленных сахаров, как и в консервах, причем не только в варенье, но и в консервированном горошке, кукурузе из банки. Сахар, как и соль, здесь выступает в роли консерванта".

По словам специалиста, в список "сладких ловушек" входят также покупные соусы, каши быстрого приготовления, фастфуд и закуски вроде чипсов и сухариков, ореховые пасты и даже булочки для бургеров.

Врач советует внимательно изучать состав продуктов на этикетке.

Медик также напомнила, что сладкие напитки – это "невидимые" калории. И если хочется пить, как сказано в публикации "Комсомольской правды", стоит выбирать простую воду.

Особенно важно не приучать детей утолять жажду соками и газировкой. Так формируется нездоровая привычка с детства.

Материал по теме Пять ловушек отдыха с ребенком

Безусловно, на наш возраст и здоровье влияют генетика и окружающая среда. Но очень многое связано с поведением самого человека. Но ранее российский врач-терапевт Любовь Дроздова обратила внимание на факторы, благодаря котором можно реально продлить здоровую и активную жизнь.