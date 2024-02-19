Как правильно начать рабочую неделю, рассказали астрологи

Астрологи выпустили денежный гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака. Что будет привлекать деньги, за какую работу не стоит браться, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овну рекомендуется оставить при себе любые амбиционные планы. Не стоит даже озвучивать их вслух, не говоря уже о том, чтобы попытаться реализовать, – день для таких проектов крайне неудачный.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

Работа, которая не требует больших затрат сил и по душе Овну.

Работа с информацией, сбор данных по какому-то вопросу.

За что сегодня Овну лучше не браться:

Участие в новых проектах.

Экспериментальный подход к какому-либо делу.

Реализация глобальных замыслов.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня в работе Тельцу не следует слишком напрягаться – все равно производительность будет близка к нулю. Ему необходимо расслабиться, чтобы набраться сил и запастись энергией для будущих свершений.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

Работа, которая не требует много сил и по душе Тельцу.

Работа в спокойном режиме.

Дела, в которых можно не бояться ошибок.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

Любые планы и дела, связанные с деньгами.

Сложные и ответственные участки работ.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня на работе Близнецам как воздух необходимы свежие впечатления! Без этого у них будет все валиться из рук. Вдохновить их на труд могут только новые идеи, события, мысли. Ну, или новые финансовые стимулы, в конце концов!

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

Работа, при выполнении которой Близнецы могут научиться чему-нибудь новому.

Любые дела, требующие от Близнецов проявить фантазию.

Использование новых идей и ходов.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

Работа, требующая от Близнецов точности и ответственности.

Самостоятельные проекты.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку будет трудно сосредоточиться на делах, однако если он найдет в себе силы справиться с этим, день пройдет более-менее продуктивно. Главное – не браться за проекты, требующие точных расчетов: вероятность ошибки велика.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

Несложные повседневные рабочие дела.

Систематизация планов, задач, текущих дел.

Работа в неторопливом режиме.

За что сегодня Раку лучше не браться:

Дела, требующие от Рака точности и концентрации внимания.

Бизнес и торговля.

Занятие счетами и бухгалтерией.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня ключом к успеху Льва в работе станет взаимодействие. Принятие коллективных решений, работа в команде – все это принесет отличные плоды. А вот самостоятельные действия Льва могут оказаться не лучшими для его карьеры и кошелька.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

Работа в команде, взаимопомощь, сотрудничество.

Налаживание отношений с начальством, партнерами, коллективом.

Обсуждение проектов.

За что сегодня Льву лучше не браться:

Руководящая работа, самостоятельный бизнес.

Принятие решительных мер.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Деве следует всеми силами избегать риска в делах! Как бы ни хотелось ей влезть в какую-нибудь "верную" авантюру, делать этого категорически не стоит – есть шанс крупно проиграть.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

Участие в консервативных проектах.

Дела, хорошо продуманные Девой заранее.

За что сегодня Деве лучше не браться:

Любые рискованные, авантюрные проекты.

Дела, исход которых трудно просчитать (например, рисковые сделки и переговоры).

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня в делах Весы вполне могут пойти не в ту сторону и даже не заметить этого. День наделяет их рассеянностью и мечтательностью, так что за серьезные проекты им браться не стоит. Только за самые несложные или же те, где коллеги обеспечат Весам поддержку и контроль.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

Работа под жестким контролем.

Работа в команде.

Простые текущие дела.

За что сегодня Весам лучше не браться:

Принятие ответственных решений.

Попытка взять инициативу в свои руки.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня на работе Скорпиону будет трудно решить, что же ему делать в первую очередь. Из-за этого он рискует браться то за одно, то за другое, в итоге не доведя ничего до конца. Чтобы день прошел продуктивно, Скорпиону надо сосредоточиться на главных задачах.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

Дела, хорошо продуманные заранее.

Работа под чьим-то контролем или руководством.

Неотложные текущие дела.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

Попытка взяться за несколько дел одновременно.

Поспешность в выводах и в принятии решений.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня скромность не будет главным талантом Стрельца. И это хорошо! Благодаря уверенности в себе и заразительным эмоциям, Стрелец сумеет в лучшем виде донести свои самые смелые идеи до начальства и коллег.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

Дела, где от Стрельца требуется произвести выгодное впечатление на начальство, коллег и партнеров.

Продвижение своих проектов и идей.

Общественная и публичная деятельность.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

Улаживание вопросов, требующих тонкого подхода.

Принятие спонтанных решений.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу трудно сосредоточиться на работе: его будут занимать далекие от этого мысли и чувства. Чтобы мечтательность Козерога на рабочем месте не привела к ошибкам, ему не стоит даже браться за серьезные, ответственные дела.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

Работа в размеренном, неторопливом режиме.

Работа, которая нравится Козерогу.

Простые текущие дела и вопросы.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

Решение серьезных задач.

Срочная работа в режиме нехватки времени.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на работе Водолею будет отлично удаваться заражать своими планами и идеями окружающих! Для этого ему даже не обязательно подключать логику – коллегам и начальству вполне достаточно ярких эмоций Водолея.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

Работа на свой имидж и карьеру.

Любые дела, где от Водолея требуется энтузиазм и дар убеждения.

Деловые поездки, встречи, знакомства.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

Работа, требующая от Водолея точности и конкретики.

Любые вопросы, которые необходимо решить логикой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня на работе Рыбам следует быть крайне осторожными с деньгами – есть шанс что-то напутать и понести убытки. Лучше всего им вообще не браться за крупные денежные дела, ну а в мелких следовать главному правилу бухгалтера: "Семь раз проверь".

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

Любые дела, требующие от Рыб проявить фантазию и умение мыслить абстрактно.

Креативный подход к рабочим задачам.

Творчество.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

Любые планы и дела, связанные с деньгами.

Бизнес и торговля.

Заключение сделок и договоров.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.