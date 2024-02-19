Как правильно начать рабочую неделю, рассказали астрологи
Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овну рекомендуется оставить при себе любые амбиционные планы. Не стоит даже озвучивать их вслух, не говоря уже о том, чтобы попытаться реализовать, – день для таких проектов крайне неудачный.
Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:
- Работа, которая не требует больших затрат сил и по душе Овну.
- Работа с информацией, сбор данных по какому-то вопросу.
За что сегодня Овну лучше не браться:
- Участие в новых проектах.
- Экспериментальный подход к какому-либо делу.
- Реализация глобальных замыслов.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня в работе Тельцу не следует слишком напрягаться – все равно производительность будет близка к нулю. Ему необходимо расслабиться, чтобы набраться сил и запастись энергией для будущих свершений.
Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:
- Работа, которая не требует много сил и по душе Тельцу.
- Работа в спокойном режиме.
- Дела, в которых можно не бояться ошибок.
За что сегодня Тельцу лучше не браться:
- Любые планы и дела, связанные с деньгами.
- Сложные и ответственные участки работ.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодня на работе Близнецам как воздух необходимы свежие впечатления! Без этого у них будет все валиться из рук. Вдохновить их на труд могут только новые идеи, события, мысли. Ну, или новые финансовые стимулы, в конце концов!
Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:
- Работа, при выполнении которой Близнецы могут научиться чему-нибудь новому.
- Любые дела, требующие от Близнецов проявить фантазию.
- Использование новых идей и ходов.
За что сегодня Близнецам лучше не браться:
- Работа, требующая от Близнецов точности и ответственности.
- Самостоятельные проекты.
Рак (21 июня - 22 июля)
Сегодня Раку будет трудно сосредоточиться на делах, однако если он найдет в себе силы справиться с этим, день пройдет более-менее продуктивно. Главное – не браться за проекты, требующие точных расчетов: вероятность ошибки велика.
Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:
- Несложные повседневные рабочие дела.
- Систематизация планов, задач, текущих дел.
- Работа в неторопливом режиме.
За что сегодня Раку лучше не браться:
- Дела, требующие от Рака точности и концентрации внимания.
- Бизнес и торговля.
- Занятие счетами и бухгалтерией.
Лев (23 июля - 22 августа)
Сегодня ключом к успеху Льва в работе станет взаимодействие. Принятие коллективных решений, работа в команде – все это принесет отличные плоды. А вот самостоятельные действия Льва могут оказаться не лучшими для его карьеры и кошелька.
Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:
- Работа в команде, взаимопомощь, сотрудничество.
- Налаживание отношений с начальством, партнерами, коллективом.
- Обсуждение проектов.
За что сегодня Льву лучше не браться:
- Руководящая работа, самостоятельный бизнес.
- Принятие решительных мер.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня Деве следует всеми силами избегать риска в делах! Как бы ни хотелось ей влезть в какую-нибудь "верную" авантюру, делать этого категорически не стоит – есть шанс крупно проиграть.
Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:
- Участие в консервативных проектах.
- Дела, хорошо продуманные Девой заранее.
За что сегодня Деве лучше не браться:
- Любые рискованные, авантюрные проекты.
- Дела, исход которых трудно просчитать (например, рисковые сделки и переговоры).
Весы (23 сентября - 22 октября)
Сегодня в делах Весы вполне могут пойти не в ту сторону и даже не заметить этого. День наделяет их рассеянностью и мечтательностью, так что за серьезные проекты им браться не стоит. Только за самые несложные или же те, где коллеги обеспечат Весам поддержку и контроль.
Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:
- Работа под жестким контролем.
- Работа в команде.
- Простые текущие дела.
За что сегодня Весам лучше не браться:
- Принятие ответственных решений.
- Попытка взять инициативу в свои руки.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодня на работе Скорпиону будет трудно решить, что же ему делать в первую очередь. Из-за этого он рискует браться то за одно, то за другое, в итоге не доведя ничего до конца. Чтобы день прошел продуктивно, Скорпиону надо сосредоточиться на главных задачах.
Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:
- Дела, хорошо продуманные заранее.
- Работа под чьим-то контролем или руководством.
- Неотложные текущие дела.
За что сегодня Скорпиону лучше не браться:
- Попытка взяться за несколько дел одновременно.
- Поспешность в выводах и в принятии решений.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сегодня скромность не будет главным талантом Стрельца. И это хорошо! Благодаря уверенности в себе и заразительным эмоциям, Стрелец сумеет в лучшем виде донести свои самые смелые идеи до начальства и коллег.
Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:
- Дела, где от Стрельца требуется произвести выгодное впечатление на начальство, коллег и партнеров.
- Продвижение своих проектов и идей.
- Общественная и публичная деятельность.
За что сегодня Стрельцу лучше не браться:
- Улаживание вопросов, требующих тонкого подхода.
- Принятие спонтанных решений.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня Козерогу трудно сосредоточиться на работе: его будут занимать далекие от этого мысли и чувства. Чтобы мечтательность Козерога на рабочем месте не привела к ошибкам, ему не стоит даже браться за серьезные, ответственные дела.
Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:
- Работа в размеренном, неторопливом режиме.
- Работа, которая нравится Козерогу.
- Простые текущие дела и вопросы.
За что сегодня Козерогу лучше не браться:
- Решение серьезных задач.
- Срочная работа в режиме нехватки времени.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодня на работе Водолею будет отлично удаваться заражать своими планами и идеями окружающих! Для этого ему даже не обязательно подключать логику – коллегам и начальству вполне достаточно ярких эмоций Водолея.
Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:
- Работа на свой имидж и карьеру.
- Любые дела, где от Водолея требуется энтузиазм и дар убеждения.
- Деловые поездки, встречи, знакомства.
За что сегодня Водолею лучше не браться:
- Работа, требующая от Водолея точности и конкретики.
- Любые вопросы, которые необходимо решить логикой.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сегодня на работе Рыбам следует быть крайне осторожными с деньгами – есть шанс что-то напутать и понести убытки. Лучше всего им вообще не браться за крупные денежные дела, ну а в мелких следовать главному правилу бухгалтера: "Семь раз проверь".
Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:
- Любые дела, требующие от Рыб проявить фантазию и умение мыслить абстрактно.
- Креативный подход к рабочим задачам.
- Творчество.
За что сегодня Рыбам лучше не браться:
- Любые планы и дела, связанные с деньгами.
- Бизнес и торговля.
- Заключение сделок и договоров.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.