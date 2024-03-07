Как привлечь деньги каждому знаку зодиака, рассказали астрологи
Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня на работе энергия Овна будет бить ключом! Все вокруг станет объектом его интересов и бурной деятельности! Окружающим будет сложно ему в чем-либо отказать – противиться Овну сегодня себе дороже.
Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:
- Самые сложные и ответственные участки работ;
- Реализация глобальных проектов;
- Противостояние с конкурентами;
- Преодоление преград.
За что сегодня Овну лучше не браться:
- Дела, требующие от Овна дипломатичности;
- Работа в жестких рамках.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня работа может потребовать от Тельца гораздо больше сил, чем он ожидал. Ситуация заставит его мобилизоваться и показать все, на что он способен! Если Телец не станет противиться этому, день обещает быть непростым, но очень продуктивным.
Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:
- Работа, которая требует соблюдать темп и держит Тельца в тонусе;
- Принятие коллективных решений, "мозговой штурм";
- Работа в команде.
За что сегодня Тельцу лучше не браться:
- Собственные проекты;
- Бизнес и продажи;
- Заключение сделок и договоров.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодня Близнецы способны удивить коллег своим креативным подходом! Если захотят, они могут стать генератором творческих и нестандартных идей. Единственное условие: широту мышления Близнецов сегодня ничто не должно ограничивать!
Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:
- Новый, экспериментальный подход к привычным делам;
- Решение нестандартных задач;
- Любые вопросы, которые нельзя решить логикой.
За что сегодня Близнецам лучше не браться:
- Работа, требующая от Близнецов терпения и умения концентрироваться;
- Точные науки, интеллектуальный труд.
Рак (21 июня - 22 июля)
Сегодня подходящий день для карьерных устремлений Рака! Он способен быть дипломатичным и вместе с тем – жестко гнуть свою линию. Проявив эти качества с коллегами и начальством, Рак может продвинуть свою идею или проект.
Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:
- Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;
- Презентация своих проектов;
- Работа, требующая от Рака энергичности и целеустремленности.
За что сегодня Раку лучше не браться:
- Дела, в которых Раку необходимо проявить гибкость;
- Новаторский подход к любым вопросам.
Лев (23 июля - 22 августа)
Сегодня на работе если Лев не внесет разнообразие в свой день, то рискует зачахнуть. Свежие впечатления необходимы ему как воздух! Чтобы пробудить энтузиазм, ему стоит заняться на рабочем месте чем-нибудь новым – не тем, чем всегда.
Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:
- Работа, при выполнении которой Лев может научиться чему-нибудь новому;
- Использование новых идей и ходов;
- Творчество и креатив.
За что сегодня Льву лучше не браться:
- Скучная, рутинная работа, в которой Лев не может проявить себя.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня на работе Дева кому угодно сумеет дать отпор! Конкурентам придется посторониться и дать ей дорогу – целеустремленная Дева способна смести на своем пути любую преграду.
Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:
- Работа на результат;
- Противостояние с конкурентами;
- Преодоление сложностей и преград.
За что сегодня Деве лучше не браться:
- Налаживание контактов;
- Улаживание деликатных вопросов;
- Работа с клиентами.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Сегодня Весы будут с куда большим энтузиазмом обсуждать с коллегами свою работу, чем что-либо делать. Вдумчивость и способность к анализу – сегодня их сильная сторона, в отличие от отсутствующего трудового энтузиазма.
Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:
- Обсуждение и планирование;
- Генерация новых идей;
- Аналитика, обдумывание и систематизация информации.
За что сегодня Весам лучше не браться:
- Работа, требующая от Весов энергичности;
- Конкретные шаги для достижения своей цели.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодня Скорпиона способен с головой захватить водоворот текущих дел, из которого он сможет вынырнуть только к вечеру. У него накопилось столько дел, которые он откладывал на потом! Кто виноват, что сегодня это "потом" вдруг настало?
Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:
- Рабочая "текучка";
- Работа, которой Скорпиону необходимо заняться, даже если не хочется;
- Срочная работа.
За что сегодня Скорпиону лучше не браться:
- Руководящая работа, самостоятельный бизнес;
- Реализация крупных проектов;
- Принятие ответственных решений.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сегодня в Стрельце проснутся таланты лидера и организатора! Он способен быть очень убедительным с людьми, демонстрируя им силу и уверенность в себе – с легкой долей превосходства.
Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:
- Работа, требующая от Стрельца организаторских способностей и умения убеждать;
- Желание взять инициативу в свои руки;
- Любые важные шаги и решения.
За что сегодня Стрельцу лучше не браться:
- Рискованные проекты;
- Работа под давлением или жестким контролем.
Козерог (22 декабря - 19 января)
егодня Козерог на работе способен столкнуться с противодействием коллег, попыткой помешать ему или оттеснить на второй план. Ему необходимо жестко стоять на своем, чтобы сохранить свои позиции!
Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:
- Улаживание текущих рабочих вопросов;
- Самостоятельная работа в автономном режиме.
За что сегодня Козерогу лучше не браться:
- Открытое противостояние с коллегами или конкурентами;
- Дела, где от Козерога требуется проявить инициативу.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодня торопливость Водолея в делах может ему навредить. Энергия у него будет бить через край, однако чтобы день прошел продуктивно и без сбоев, ему стоит поубавить обороты, согласно пословице: "Поспешишь – людей насмешишь".
Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:
- Любые дела, где требуются коммуникативные таланты Водолея;
- Общение, заведение полезных связей и знакомств;
- Деловые поездки, встречи, командировки.
За что сегодня Водолею лучше не браться:
- Попытка взяться за несколько дел одновременно;
- Спонтанные, непродуманные поступки.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сегодня Рыбы будут настроены сами принимать решения и нести ответственность за них. По этой причине им будет сложно принимать участие в чужих проектах, особенно – в роли подчиненного. Только самостоятельные дела способны раскрыть их потенциал и принести успех.
Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:
- Руководящая работа, самостоятельный бизнес;
- Работа на результат;
- Любые дела, направленные на получение прибыли.
За что сегодня Рыбам лучше не браться:
- Работа в команде;
- Принятие коллективных решений;
- Работа, которую Рыбы делают по чьей-то указке.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.