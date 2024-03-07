Как привлечь деньги каждому знаку зодиака, рассказали астрологи

Астрологи выпустили бизнес-гороскоп на 7 марта для представителей всех знаков зодиака. Как привлечь деньги и успех, а за какую работу браться лучше не стоит, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня на работе энергия Овна будет бить ключом! Все вокруг станет объектом его интересов и бурной деятельности! Окружающим будет сложно ему в чем-либо отказать – противиться Овну сегодня себе дороже.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

Самые сложные и ответственные участки работ;

Реализация глобальных проектов;

Противостояние с конкурентами;

Преодоление преград.

За что сегодня Овну лучше не браться:

Дела, требующие от Овна дипломатичности;

Работа в жестких рамках.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня работа может потребовать от Тельца гораздо больше сил, чем он ожидал. Ситуация заставит его мобилизоваться и показать все, на что он способен! Если Телец не станет противиться этому, день обещает быть непростым, но очень продуктивным.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

Работа, которая требует соблюдать темп и держит Тельца в тонусе;

Принятие коллективных решений, "мозговой штурм";

Работа в команде.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

Собственные проекты;

Бизнес и продажи;

Заключение сделок и договоров.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы способны удивить коллег своим креативным подходом! Если захотят, они могут стать генератором творческих и нестандартных идей. Единственное условие: широту мышления Близнецов сегодня ничто не должно ограничивать!

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

Новый, экспериментальный подход к привычным делам;

Решение нестандартных задач;

Любые вопросы, которые нельзя решить логикой.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

Работа, требующая от Близнецов терпения и умения концентрироваться;

Точные науки, интеллектуальный труд.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня подходящий день для карьерных устремлений Рака! Он способен быть дипломатичным и вместе с тем – жестко гнуть свою линию. Проявив эти качества с коллегами и начальством, Рак может продвинуть свою идею или проект.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;

Презентация своих проектов;

Работа, требующая от Рака энергичности и целеустремленности.

За что сегодня Раку лучше не браться:

Дела, в которых Раку необходимо проявить гибкость;

Новаторский подход к любым вопросам.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня на работе если Лев не внесет разнообразие в свой день, то рискует зачахнуть. Свежие впечатления необходимы ему как воздух! Чтобы пробудить энтузиазм, ему стоит заняться на рабочем месте чем-нибудь новым – не тем, чем всегда.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

Работа, при выполнении которой Лев может научиться чему-нибудь новому;

Использование новых идей и ходов;

Творчество и креатив.

За что сегодня Льву лучше не браться:

Скучная, рутинная работа, в которой Лев не может проявить себя.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня на работе Дева кому угодно сумеет дать отпор! Конкурентам придется посторониться и дать ей дорогу – целеустремленная Дева способна смести на своем пути любую преграду.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

Работа на результат;

Противостояние с конкурентами;

Преодоление сложностей и преград.

За что сегодня Деве лучше не браться:

Налаживание контактов;

Улаживание деликатных вопросов;

Работа с клиентами.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы будут с куда большим энтузиазмом обсуждать с коллегами свою работу, чем что-либо делать. Вдумчивость и способность к анализу – сегодня их сильная сторона, в отличие от отсутствующего трудового энтузиазма.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

Обсуждение и планирование;

Генерация новых идей;

Аналитика, обдумывание и систематизация информации.

За что сегодня Весам лучше не браться:

Работа, требующая от Весов энергичности;

Конкретные шаги для достижения своей цели.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиона способен с головой захватить водоворот текущих дел, из которого он сможет вынырнуть только к вечеру. У него накопилось столько дел, которые он откладывал на потом! Кто виноват, что сегодня это "потом" вдруг настало?

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

Рабочая "текучка";

Работа, которой Скорпиону необходимо заняться, даже если не хочется;

Срочная работа.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

Руководящая работа, самостоятельный бизнес;

Реализация крупных проектов;

Принятие ответственных решений.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в Стрельце проснутся таланты лидера и организатора! Он способен быть очень убедительным с людьми, демонстрируя им силу и уверенность в себе – с легкой долей превосходства.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

Работа, требующая от Стрельца организаторских способностей и умения убеждать;

Желание взять инициативу в свои руки;

Любые важные шаги и решения.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

Рискованные проекты;

Работа под давлением или жестким контролем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

егодня Козерог на работе способен столкнуться с противодействием коллег, попыткой помешать ему или оттеснить на второй план. Ему необходимо жестко стоять на своем, чтобы сохранить свои позиции!

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

Улаживание текущих рабочих вопросов;

Самостоятельная работа в автономном режиме.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

Открытое противостояние с коллегами или конкурентами;

Дела, где от Козерога требуется проявить инициативу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня торопливость Водолея в делах может ему навредить. Энергия у него будет бить через край, однако чтобы день прошел продуктивно и без сбоев, ему стоит поубавить обороты, согласно пословице: "Поспешишь – людей насмешишь".

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

Любые дела, где требуются коммуникативные таланты Водолея;

Общение, заведение полезных связей и знакомств;

Деловые поездки, встречи, командировки.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

Попытка взяться за несколько дел одновременно;

Спонтанные, непродуманные поступки.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы будут настроены сами принимать решения и нести ответственность за них. По этой причине им будет сложно принимать участие в чужих проектах, особенно – в роли подчиненного. Только самостоятельные дела способны раскрыть их потенциал и принести успех.

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

Руководящая работа, самостоятельный бизнес;

Работа на результат;

Любые дела, направленные на получение прибыли.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

Работа в команде;

Принятие коллективных решений;

Работа, которую Рыбы делают по чьей-то указке.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.