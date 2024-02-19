Правильное питание: с чего начать

Распространенный в последнее время тренд на правильное питание подразумевает не только желание, но и знания. Ведь недостаток или избыток некоторых питательных элементов могут сначала стать причиной временных неудобств, а затем и вовсе вызвать различные заболевания, сообщает Zakon.kz.

Экспертными рекомендациями с изданием "Лайфхакер" поделился фитнес-тренер Михаил Прыгунов. По его мнению, правильное питание предполагает регулярное поступление многих питательных веществ. Первоочередные из них – белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества и витамины.

Итак, чем же помогает регулярный прием здоровой пищи:

избавиться от лишнего веса. Исключение "неправильных" продуктов из рациона приводит к снижению объема потребляемых калорий. Это существенно вытесняет из организма жир;

сохранить здоровье. Эксперты ВОЗ полагают, что правильное питание сравнимо с отказом от курения и алкоголя;

улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Некоторые продукты могут вызывать изжогу, вздутие, диарею, в то время как другие только помогут наладить работу ЖКТ. Этому будет способствовать привлечение в рацион клетчатки, потребление большого количества жидкости и сокращение потребления жиров для помощи пищеварению;

поддержать гормональный баланс. Здесь на помощь придет богатый полифенолами гранат, темный шоколад и зеленый кофе. Данные продукты могут снижать уровень гормона стресса – кортизола, улучшая тем самым настроение;

повысить качество сна. Тяжелая пища на ночь и сильный голод могут помешать спокойному и крепкому сну. Кроме того, большое количество быстрых углеводов в рационе сокращает фазу глубокого сна.

Известны и другие способы испытывать прилив энергии и хорошее настроение за счет правильного питания.