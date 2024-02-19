Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правильное питание: с чего начать

Здоровое питание Фото: pixabay
Распространенный в последнее время тренд на правильное питание подразумевает не только желание, но и знания. Ведь недостаток или избыток некоторых питательных элементов могут сначала стать причиной временных неудобств, а затем и вовсе вызвать различные заболевания, сообщает Zakon.kz.

Экспертными рекомендациями с изданием "Лайфхакер" поделился фитнес-тренер Михаил Прыгунов. По его мнению, правильное питание предполагает регулярное поступление многих питательных веществ. Первоочередные из них – белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества и витамины.

Итак, чем же помогает регулярный прием здоровой пищи:

  • избавиться от лишнего веса. Исключение "неправильных" продуктов из рациона приводит к снижению объема потребляемых калорий. Это существенно вытесняет из организма жир;
  • сохранить здоровье. Эксперты ВОЗ полагают, что правильное питание сравнимо с отказом от курения и алкоголя;
  • улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Некоторые продукты могут вызывать изжогу, вздутие, диарею, в то время как другие только помогут наладить работу ЖКТ. Этому будет способствовать привлечение в рацион клетчатки, потребление большого количества жидкости и сокращение потребления жиров для помощи пищеварению;
  • поддержать гормональный баланс. Здесь на помощь придет богатый полифенолами гранат, темный шоколад и зеленый кофе. Данные продукты могут снижать уровень гормона стресса – кортизола, улучшая тем самым настроение;
  • повысить качество сна. Тяжелая пища на ночь и сильный голод могут помешать спокойному и крепкому сну. Кроме того, большое количество быстрых углеводов в рационе сокращает фазу глубокого сна.

Известны и другие способы испытывать прилив энергии и хорошее настроение за счет правильного питания.

Читайте также

рабочий процесс
Как правильно начать рабочую неделю, рассказали астрологи
любовь
Верь в чудеса: любовный гороскоп на 18 февраля
Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака
Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака
Алия Абди
Интересное ВОЗ
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: