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Как привычные перекусы вредят ЗОЖ-никам

Как привычные перекусы вредят ЗОЖ-никам Фото: pixabay
Людям, сидящим на правильном питании, опасно перекусывать привычными продуктами. Это может вызвать заболевания сердца, печени и инсульты, сообщает Zakon.kz.

Как показали последние исследования лондонских ученых, которые проводили анализ питания 850 человек, каждый четвертый их тех, кто придерживается правильного питания, перекусывает вредными продуктами. Это печенье, пирожные, чипсы или шоколад. Об этом пишет DailyMail.

Такие привычки, как сочетание здоровой пищи и вредных перекусов приводят к серьезным нарушениям в работе организма, что, в свою очередь, сказывается негативно на работе сердечно-сосудистой системы, печени. Это может привести к различным заболеваниям, в том числе инсультам, говорят ученые.

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