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Врачи перечислили продукты для поднятия гемоглобина

Врачи перечислили продукты для поднятия гемоглобина Фото: pixabay
Российский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, что поможет в борьбе с анемией, сообщает Zakon.kz.

"Кто хоть один раз в своей жизни сталкивался с анемией, знает, какое это неприятное состояние: сил нет, настроения нет, все валится из рук, хочется полежать, иммунитет никакой, волосы сыплются, кожа сухая. Конечно, надо разбираться с причиной анемии. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, дефицит питания, потеря крови, гинекологические заболевания у женщин. Врачи помогут установить причину анемии и назначат лечение. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания", – пояснила диетолог в беседе с 76.ru.

Селезнева перечислила топ продуктов для вспомогательного лечения железодефицитной анемии.

Печень

Печень подойдет любая — куриная, свиная, говяжья, индейки, трески. В ней высокое содержание белка, железа, меди, калия, фосфора, витаминов Е, К, биотина, группы В.

Мясо

Прежде всего говядина и индейка. Как и печень, эти виды мяса — поставщики полноценного белка и хорошо усваиваемого железа.

Рыба

Этот продукт – отличный источник белка, кальция, фосфора, омега-3, жирорастворимых витаминов.

Свекла, листовые салаты, зелень

Они содержат вещества, улучшающие функцию кроветворения, системы пищеварения, в первую очередь печени. Эти продукты поставляют минералы, витамины, помогают усваивать белковую пищу и железо.

Из растительных продуктов лучше всего поднимают гемоглобин чернослив, горох, грецкие орехи и тофу.

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