Практичные и трендовые подарки, которыми можно порадовать в Международный женский день
Специально для такого случая публикуем небольшую подборку оригинальных и полезных подарков для девушек и женщин с самыми разными интересами и хобби, большая часть из которых представлена на сайте издания "Лайфхакер".
Беспроводной блендер
Фото: pixabay
Мечта девушек, которые придерживаются правильного питания. Компактный блендер со встроенным аккумулятором можно носить в сумочке и спокойно готовить полезный перекус вне дома. Емкость для взбивания легко заменит стакан, поэтому дополнительная посуда к такому подарку абсолютно не требуется.
Электронная книга
Фото: pixabay
Лучший подарок любительницам чтения! Особенно если само устройство легкое на вес. Обратите внимание на встроенную подсветку и емкую батарею. Вот этот подарок все-таки требует дополнения – это подписка на онлайн-библиотеку. Так получательница подарка сразу сможет скачать любимые и желаемые произведения.
Сертификат в СПА
Фото: pixabay
Оптимальный подарок с возможностью расслабиться на сеансе лечебного или экзотического массажа, а также принять другие расслабляющие процедуры. В межсезонье – самое то.
Отпариватель
Фото: pixabay
Практичный прибор точно не будет пылиться без дела, даже если в доме есть утюг. С паровой гладильной системой домашние хлопоты, связанные с различными тканями, станут в радость любой получательнице этого подарка.
Массажер для лица
Фото: pixabay
Подарок значительно упростит вечерние бьюти-процедуры. Беспроигрышный вариант, чтобы не попасть впросак с косметическими средствами.
При всем разнообразии подарков и любви к домашним животным все же не рекомендуется их дарить. Такой подарок чреват серьезными последствиями.